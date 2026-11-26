Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании актрисы в 2018 году

Парижский апелляционный суд подтвердил, что французский киноактер Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну, совершенном в 2018 году.

Арну, которой на тот момент было 22 года, сказала об изнасиловании через несколько дней после того, как посетила дом актера в Париже для репетиции спектакля, пишет BBC. Она отказалась от своего права на анонимность. Ее адвокат назвала вынесенное в четверг решение беспрецедентным и заявила, что предстоящий судебный процесс станет историческим.

Депардье был другом отца Шарлотты Арну. 7 августа 2018 года она пришла к нему домой, где значительная часть произошедшего была зафиксирована собственными камерами видеонаблюдения актера.

77-летний Депардье оспаривал предъявленные ему обвинения по двум эпизодам изнасилования. В письме, опубликованном в газете Le Figaro в 2023 году, Депардье категорически отверг обвинения Арну, заявив: «между нами никогда не было никакого принуждения или насилия».

На протяжении десятилетий Депардье был одной из ведущих фигур французского и мирового кинематографа благодаря ролям в фильмах «Вид на жительство», «Человек в железной маске» и серии фильмов об Астериксе. В 1996 году он был удостоен ордена Почетного легиона.

Однако в последние годы, на волне французского движения #MeToo, известного под названием Balance ton porc («Разоблачи свою свинью»), в его адрес прозвучал ряд обвинений, касающихся его поведения на съемочных площадках и за их пределами.

В мае прошлого года он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно после того, как был признан виновным в сексуализированном насилии в отношении двух женщин на съемочной площадке в Париже. Он также был внесен в реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера, и обязан выплатить компенсацию.