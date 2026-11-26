В Сколково изобрели андроида, который только пьёт кофе и больше ничего не делает

Научный кластер «Сколково» начал работать над удовлетворением общероссийского спроса работодателей на офисных работников. Из-за растущих издержек и перехода на другие режимы налогообложения перед владельцами крупных компаний остро встал вопрос сокращения расходов. В таких условиях было принято решение существенно сократить число офисных сотрудников.

Проанализировав вместе с кадровиками возможности для сокращения персонала, работодатели пришли к выводу, что зачастую работу в офисе может выполнять искусственный интеллект. Это позволит повысить производительность труда; при этом ИИ не болеет, не требует отпуска и даже зарплаты, а по функционалу не уступает человеку.

Первый андроид «Планктон» был представлен отечественными разработчиками на площадке Национального центра «Россия». Робот научился использовать магнитный пропуск и безвылазно находиться в офисе в течение всего указанного рабочего дня.

«А ещё мы реализовали главную задачу – Планктон умеет пользоваться кофемашиной. Он целыми днями сидит, пьёт кофе и больше ничего не делает – то есть полностью заменяет человека в офисе», – пояснил разработчик из компании «Поптех» Тихон Бородин.

Он добавил, что на 2027 год у резидента кластера уже три тысячи заказов на новый андроид. Некоторые предприниматели готовы заменить искусственным интеллектом всех пока ещё не уволенных работников. Единственная позиция, которая пока остаётся недоступной для ИИ, – это должность секретаря: начальники предпочитают общение с живым человеком.

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