Доспехи чинили десятилетиями. Кольчугу исключительной работы подняли с датского королевского флагмана XV века

С покоившегося на дне датского королевского флагмана XV века «Грибшунден» подняли фрагменты кольчуги исключительного качества. Главная часть изготовлена из медного сплава, с очень тонкой чеканкой. Кому именно она принадлежала на борту, установить нельзя; ясно одно: изначально её носил тот, кто мог оплатить доспех такого уровня. Кольчугу такого класса чинили и передавали из рук в руки десятилетиями.

Корабль

«Грибшунден» («Гриффин») был флагманом короля Дании Ханса. В 1495 году он загорелся и ушёл на дно, стоя на якоре у берегов Роннебю на юго-востоке Швеции. Это старейший вооружённый военный корабль, когда-либо найденный в скандинавских водах, и один из лучших сохранившихся кораблей XV века. Археологи работают на затонувшем судне с 2001 года: среди важных находок — девять дубовых лафетов под железные казнозарядные орудия и носовая фигура в виде морского чудовища.

Где и как нашли броню

В полевой сезон этого года место крушения документировали роботизированной техникой и 3D-фотограмметрической съёмкой. В ходе этих работ и попалась тонкая кольчуга — её обнаружила команда, которая описывала ящик с боеприпасами и инструментами на баке. Остатки доспеха лежали чуть ниже бака, в части корабля, возможно служившей складом военного снаряжения. Доктор Родриго Пачеко-Руис, приглашённый научный сотрудник Центра морской археологии Саутгемптонского университета и соисследователь проекта, назвал находку поистине удивительной.

Кто мог её носить

По историческим источникам, на борту «Гриффина» — так судно названо в проекте — в момент гибели в 1495 году находились немецкие наёмники, ландскнехты. Значит, это пространство могло хранить снаряжение тех солдат, включая доспехи. Чем было это помещение на самом деле, ещё предстоит выяснить.

Изображение: средневековая кольчуга, найденная на борту корабля «Гриффин». Фото: Флориан Хубер/Griffin 2026. Источник: southampton.ac.uk