В таллиннском аэропорту лис устроил карусель на ленте выдачи багажа

Эстонские СМИ и, в частности, ERR, с некоторым опозданием рассказывают о курьезном инциденте, который произошел в середине ноября в Международном аэропорту Таллина. Пробравшаяся в терминал лис начал кататься на ленте выдачи багажа как на карусели. Издание публикует фото, сделанные очевидцами.

«Рано утром 16 ноября в зоне обработки багажа Таллиннского аэропорта осматривал окрестности один молодой и, по всей видимости, весьма страстный любитель путешествий – лис. На этот раз ему все же не удалось отправиться в авиапутешествие. При помощи Спасательного департамента его поймали и благополучно вернули в естественную среду обитания», – подтвердила пресс-служба аэропорта.

«Перемещение птиц и животных находится под пристальным вниманием в авиационной отрасли, поскольку их попадание в зону осуществления полетов может представлять опасность как для безопасности полетов, так и для самих животных. Время от времени на нашу территорию все же забредают незваные гости, причем молодые животные не всегда могут самостоятельно найти выход. В таких ситуациях наша цель – обеспечить безопасность полетов, а также позаботиться о том, чтобы животное могло безопасно продолжить свой путь», – добавила пресс-секретарь Маргот Холтс.