Геннадий Зюганов призвал для покрытия дефицита бюджета продать часть картин из Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам предложил реализовать на западных аукционах часть экспонатов из запасников крупнейших российских музее.

«В Эрмитаже, Русском музее и Третьяковской галерее масса картин, которые не соответствуют традиционным ценностям и никогда не будут выставлены. Давайте их продадим и закроем дефицит бюджета на несколько лет», – сказал Зюганов.

По расчётам главного коммуниста России, «возврат к передовым советским практикам» позволит пополнить казну минимум на 15 триллионов рублей в течение ближайшего года.

«Всякие голландцы, импрессионисты и прочие извращенцы могут сослужить реальную службу стране, а не пылиться на полках. При товарище Сталине мы благодаря этому построили сотни заводов, сейчас настал момент действовать так же», – призвал глава КПРФ.

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