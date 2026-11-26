100000 британских резервистов получили предписание быть готовыми к мобилизации

Министерство обороны Великобритании разослало около 100 000 писем стратегическим резервистам – бывшим военнослужащим, которых можно отозвать на службу в исключительных обстоятельствах. Это первые такие письма со времён Холодной войны, пишет The Times.

Письма подписаны командующими армии, флота и ВВС. В них ветеранов просят обновить контактные данные и рассказать о своей нынешней работе и навыках. Им также предлагают добровольно пройти подготовку и учения, в том числе учения NATO Steadfast Defender весной следующего года.

Стратегический резерв – это не добровольные резервисты, которые регулярно тренируются. Это бывшие кадровые военные, недавно покинувшие вооружённые силы, но сохраняющие юридическое обязательство вернуться в случае «национальной опасности, чрезвычайной ситуации или нападения на Великобританию».

В Минобороны назвали письма «практическим шагом для укрепления готовности и сдерживания». Источник в армии подчеркнул: никто не говорит, что резервистов вот-вот мобилизуют, но «мы были бы безумцами, если бы не имели базы данных и доступа» к ним.

Министр по делам ветеранов Кэлвин Бейли заявил: «Большинство стратегических резервистов никогда не будут призваны обратно, но они – часть нашей системы сдерживания. Эти письма не означают, что резервистов собираются мобилизовать».

Шаг сделан на фоне растущей угрозы со стороны России. Министр обороны Уэс Стритинг ранее предупредил, что Британия должна быть готова к войне в течение 1000 дней.

Речь идёт не только о пехоте. В Минобороны подчёркивают, что среди ветеранов – специалисты по кибербезопасности, разведке, медицине и связи. Как заявил один армейский источник: «Ты когда-то был водителем танка, но твои нынешние гражданские навыки могут быть куда полезнее для обороны».