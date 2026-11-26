В природе осталось катастрофически мало. Редчайший краснокнижный грызун Байкала дал потомство в научной лаборатории

Три детеныша редчайшего грызуна Прибайкалья появились на свет в новосибирской лаборатории Института систематики и экологии животных СО РАН. О событии ТАСС сообщили в фонде «Озеро Байкал».

В прошлом сезоне экспедиция не смогла добыть самку: зверьков в природе осталось настолько мало, что поиски закончились ничем. В этом году ученые поймали и самцов, и самок. Успешное разведение в неволе считают шагом к возвращению животных в те места, где они исчезли.

Что это за зверек и где он живет

Ольхонская полевка — краснокнижный грызун, которого больше нигде не найти: только на Ольхоне, малых островах Малого Моря и в Тажеранских степях. В ряде прежних мест обитания ее уже не встречают вовсе — это прямое свидетельство того, что вид угасает. Международная Красная книга присвоила ему статус «вымирающий». Программу сохранения фонд ведет с 2019 года вместе с учеными СО РАН и «Заповедным Прибайкальем»: на земли Прибайкальского национального парка приходится весь ареал зверька.

Откуда угроза

Полевки селятся среди камней — там прячутся от хищников, растят потомство, складируют траву на зиму. Именно эти каменные укрытия разбирают туристы, складывая пирамидки для памятных снимков. Растительность вытаптывают — в том числе ради кадра с «сердцем» озера, к которому нет официального безопасного пути. Добавляют беды засушливые периоды: кормовая база сокращается. Маленькие отрезанные от мира колонии почти не способны заселить участок заново, если она оттуда пропала.

Цифры сезона

Экспедиция этого года работала на участках Кобылья Голова, Хорин-Ирги и Уляхтинский. Больше тысячи ловушко-суток — общий счет времени, когда стояли ловушки, — дали и самцов, и самок, а заодно свежие сведения о том, как распределены полевки по югу Ольхона и в каком они состоянии. Сейчас в лаборатории живут 12 особей, для размножения собраны три пары. Минприроды России официально согласовало программу реинтродукции — возвращения зверьков в границы естественного ареала. Об этом рассказала Светлана Бабина, заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» по науке.

Как защитить места обитания

Зверькам нужна охраняемая среда: покой, целые каменные укрытия, нетронутая растительность. Поэтому фонд вместе с нацпарком готовит проект тропы «Сердце Ольхона» — она уведет поток посетителей на безопасный маршрут и снизит давление на жилища полевок. Об этом сообщила исполнительный директор фонда Екатерина Егорова. Исследования продолжатся при поддержке фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness.

Изображение: разработано Мagnific.