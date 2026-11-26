В Бруклине антиизраильская демонстрация переросла в столкновения с полицией

Вечером 25 ноября в районе Мидвуд в Бруклине (Нью-Йорк) произошли столкновения участников антиизраильской демонстрации с полицией и произраильскими активистами, пишет New York Post.

Акция, организованная пропалестинским движением Pal-Awda, проходила около кошерного ресторана Essen NY Deli, где израильская компания CapitIL проводила презентацию недвижимости.

Организаторы демонстрации утверждали, что речь идет о продаже недвижимости в еврейских поселениях в Иудее и Самарии. Представитель CapitIL в интервью агентству JNS опроверг эти утверждения.

Владельцы ресторана в ответ на антиизраильскую акцию организовали сбор средств в пользу иерусалимской больницы «Шаарей Цедек», пишет The Yeshiva World.