«Росатом» планирует внедрить уран-плутониевое топливо пятого поколения в 2030-х годах

«Росатом» планирует начать применение ядерного топлива пятого поколения в 2030‑х годах. Первым объектом для его внедрения станет один из реакторов ВВЭР‑1200 на Нововоронежской АЭС, где планируют задействовать тепловыделяющие сборки новой конструкции, известные как ТВС‑5.

Особенность нового топлива заключается в уран‑плутониевой композиции в его составе, а также в ТВЭЛах с оболочками, покрытыми хромом. Проект предполагает применение ряда передовых технологий, которые пока тестируются по отдельности в опытно‑промышленном режиме.

Так, на Балаковской АЭС в реакторе ВВЭР‑1000 идут испытания комбинированных сборок с отдельными ТВЭЛами на базе МОКС‑топлива, которое является смесью оксидов урана и плутония. Параллельно на Нововоронежской АЭС отрабатывают саму конструкцию ТВС‑5, которая рассчитана на реакторы ВВЭР‑1200.

Слияние данных технологий позволит эффективнее применять уран‑плутониевое топливо и включить реакторы ВВЭР‑1200 в замкнутый ядерный топливный цикл. В рамках проекта также намерены наладить автоматизированное промышленное производство такого топлива и внедрить решения, направленные на повышение безопасности атомных реакторов.