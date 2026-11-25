Представительство РФ в Рамалле — в Газе в результате авиаудара ЦАХАЛа погиб россиянин

Среди погибших в результате удара ЦАХАЛа по территории больницы «Насер» в Хан-Юнисе был житель России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Юлию Овсянникову.

«12 ноября в результате израильского авиаудара по медицинскому комплексу «Насер» в городе Хан-Юнис в секторе Газа погиб житель Палестины, имевший также гражданство Российской Федерации», – сообщила она. (Примечание ред. Newsru.co.il: РФ признает Государство Палестина и паспорта, выдаваемые Палестинской национальной администрацией жителям Иудеи, Самарии и сектора Газы, а в официальных документах использует понятие «гражданин Палестины».)

По словам пресс-секретаря представительства РФ в Рамалле, погибший «осуществлял профессиональную деятельность в качестве врача-хирурга» и в момент удара «находился на рабочем месте в медицинском учреждении».

В ночь на 12 ноября ЦАХАЛ нанес авиаудар по больнице «Насер» в Хан-Юнисе. Главной целью операции был Мухаммад Абу Исмаил, командир бригады Хан-Юниса террористической организации ХАМАС.

При этом в сообщении израильской армии отмечалось, что целью авиаудара были также другие боевики ХАМАСа, скрывавшиеся в медицинском комплексе «Насер».