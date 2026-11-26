Затопление нелегальной золотодобывающей шахты в Индонезии, множество погибших

На индонезийском острове Ява, в округе Богор провинции Западная Ява, в результате затопления нелегальной золотодобывающей шахты погибли не менее 13 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, пишет Reuters со ссылкой на полицию и спасательные службы.

Шахта глубиной около 100 метров была затоплена вечером 23 ноября, когда в результате проливных дождей вышла из берегов близлежащая река.

В четверг, 26 ноября, поисково-спасательные работы будут возобновлены.