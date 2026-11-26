Компания 1Password сообщила о взломе и утечке данных клиентов

Компания 1Password, разработчик одного из наиболее популярных менеджеров паролей, сообщила о взломе своих внутренних систем и краже данных клиентов.

Как говорится в заявлении, опубликованном 25 ноября на сайте 1Password, расследование было начато 19 ноября, после того как специалисты компании обнаружили признаки взлома корпоративной учетной записи одного из сотрудников на платформе GitHub.

Получив доступ к этой учетной записи, злоумышленник внедрил вредоносный код во внутренние системы компании, что позволило ему скопировать часть данных клиентов 1Password. В числе похищенных данных – имена пользователей, адреса электронной почты и технические сведения об учетных записях. Кроме того, был похищен исходный код программного обеспечения компании.

В 1Password заверяют, что пароли, банковские реквизиты и другие сведения, хранящиеся в зашифрованных хранилищах пользователей, а также ключи шифрования не были скомпрометированы. Приложения 1Password и расширения для браузеров, по утверждению компании, остаются безопасными.

Компания не считает, что клиентам необходимо менять пароли, однако предупреждает о возможных фишинговых атаках. Злоумышленники могут использовать похищенные данные для рассылки мошеннических писем от имени 1Password.