Трудная жизнь младенцев Древней Греции: прикорм уже с 3 месяцев, но грудное вскармливание до 4 лет

Исследователи из Университета Джорджии сделали интересные выводы о рационе малышей в Древней Греции после анализа захоронений в Гимере. Это была большая, богатая и процветающая колония на севере Сицилии, она существовала в период с VII по V век до н. э. Отличительные особенности колонии – мультикультурализм и очень низкая детская смертность в сравнении с другими поселениями.

Ученые проанализировали соотношение изотопов углерода и азота в костях, предметно сравнивая данные о матерях и их детях, умерших в раннем возрасте. При грудном вскармливании азота в организме младенцев больше, но при переходе на прикорм из растительной пищи начинает расти содержание углерода. Выяснилось, что младенцы Гимеры начинали получать прикорм уже в возрасте 3–4 месяцев, но грудное вскармливание при этом сохранялось до 3,8 лет.

Историки отмечают, что это полностью нарушает широко распространенные в те времена рекомендации известных врачей Сорана и Галена. Но в этом вся суть – нравы в колониях сильно отличались от метрополии, там позволяли себе много отклонений от привычных правил ради выживания детей. Тем более, что там сказывалось влияние и специфический опыт других народностей, рядом с которыми селились древние греки.

Ученые не готовы делать выводы о том, какая польза была для младенцев от такого рациона. Не исключено, что имела место обратная ситуация – ведь анализу подвергались кости именно тех, кто умер в раннем детстве. Значит, подобная диета могла быть ошибочной, а выжили и дожили до старости как раз те дети, которых кормили иначе.Источник — European Journal of Archaeology