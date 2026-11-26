Ночные удары армии РФ по Украине — погибшие в Харькове, раненые в Киеве

В ночь на 26 ноября российская армия нанесла удары по территории Украины. Поступают сообщения о погибших и раненых.

В Харькове в результате удара беспилотника по многоэтажному жилому дому погибли два человека, пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

В Новобаварском районе Харькова возник пожар в квартире на 15-м этаже жилого дома. Поступали сообщения о людях под завалами. Ранее сообщалось о трех пострадавших. Последствия ударов зафиксированы также в Холодногорском районе города.

В Киеве число пострадавших в результате ночной атаки возросло до семи, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Деснянском районе Киева повреждены нежилые здания, возникли пожары, которые к утру были ликвидированы. Эвакуированы четыре человека, в том числе двое детей. По словам мэра Киева Виталия Кличко, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Данные о последствиях ударов уточняются.