Почему болота отдают углерод рекам и чем это грозит климату

Болота – это гигантские природные хранилища углерода: они занимают около трёх процентов суши, но удерживают примерно треть всего почвенного углерода планеты. Однако часть этого углерода не остаётся на месте навсегда. Учёные Томского государственного университета и Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН выяснили, как растворённый органический углерод (РОУ) – источник парниковых газов – перемещается от верхового болота через заболоченный лес в речную сеть в пределах Большого Васюганского болота в Западной Сибири.

Растворённый органический углерод входит в состав общего органического вещества воды – мельчайших частиц разложившихся растений и микроорганизмов, гуминовых и фульвокислот, сахаров, органических кислот и других соединений, – рассказывает руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории БиоГеоКлим ТГУ Татьяна Раудина. – РОУ проходит через фильтр с диаметром пор 0,45 мкм, то есть находится в воде не в виде кусочков торфа или листьев, а в истинно растворённом состоянии. Именно поэтому его можно измерить в пробе воды и именно поэтому он способен мигрировать вместе с водным потоком через торфяную толщу в реки.

Сам по себе РОУ – ещё не парниковый газ. Это углерод в воде, «упакованный» в органические молекулы. Но когда эти молекулы попадают в реку, микроорганизмы постепенно их разлагают, а при разложении органики углерод возвращается в среду в виде углекислого газа (CO₂). Часть его уходит в атмосферу, часть остаётся в воде в виде растворённого CO₂ и постепенно обменивается с воздухом. То есть РОУ – это отложенный, «законсервированный» углерод, который при определённых условиях превращается в парниковый газ. Болото удерживает углерод в торфе, но часть его «утекает» в виде РОУ, и уже в речной сети этот углерод при разложении превращается в атмосферный CO₂. Чем больше углерода болото отдаёт воде, тем меньше остаётся в торфе и тем сильнее смещается баланс между накоплением и эмиссией.

Направление и масштаб таких потерь зависят от сложной цепочки: где именно образуется РОУ, сколько его накапливается в поровой воде и, главное, когда и как эта вода соединяется с речной сетью. Климатические прогнозы для Западной Сибири предполагают рост температур и изменение осадков, и от того, как поведёт себя эта цепочка, зависит, останутся ли болота надёжным хранилищем углерода или начнут отдавать его в атмосферу активнее. Именно эту цепочку и решили разобрать учёные на примере самого крупного болота в мире.

Исследователи работали в небольшом водосборе ручья Ключ – правого притока реки Бакчар на северо-востоке Васюганского болота. Они сравнили пять типов микроландшафтов: открытое осоково-сфагновое болото, два сосново-кустарничково-сфагновых участка (низкий и высокий рямы) и два заболоченных леса с разной мощностью торфа – от полуметра метров до 30–40 сантиметров. Параллельно отбирали пробы воды из ручья и трёх притоков, измеряли уровень воды, температуру, количество осадков, свойства торфа и оптические показатели растворённого органического вещества.

Самое высокое содержание РОУ обнаружилось не там, где можно было бы ожидать: не на самом обводнённом открытом болоте, а в заболоченном сосново-берёзовом лесу с мощной толщей торфа. В открытом осоково-сфагновом болоте концентрации были заметно ниже. При этом второй берёзово-еловый лесной участок с тонким слоем торфа оказался на удивление беден растворённым органическим углеродом.

То есть один только древесный полог и сам факт наличия болота не объясняет обогащения воды углеродом. Играет роль вся «начинка»: мощность торфяной залежи, степень её разложения и контакт с подстилающими минеральными породами, – объясняет Татьяна Раудина. – В случае тонкого слоя торфа вода ближе подходит к глинистому минеральному горизонту, который работает как фильтр и сорбирует часть органики.

Любопытную деталь выявила оптическая характеристика РОУ. В воде сосново-берёзового леса концентрация РОУ была максимальной, но доля ароматических соединений – показателя «химической зрелости» органики – оказалась не самой высокой. А вот в воде высокого ряма, где углерода меньше, ароматичность была выше. Это значит, что количество выносимого углерода и его состав меняются не синхронно и оценивать их нужно отдельно.

Уровень воды работал двояко. В засушливые тёплые периоды вода опускалась, верхний торф лучше аэрировался, органика активнее разлагалась, и концентрация РОУ росла. Но когда уровень воды поднимался, например, после дождей или весной, – происходило разбавление. Анализ показал, что на лучше дренированных окраинах (высокий рям, сосново-берёзовый лес) динамика РОУ была тесно связана именно с уровнем воды и короткими гидрологическими импульсами, а на более обводнённых участках – с температурой торфа и воздуха, то есть с процессами производства органики на месте.

Но самое интересное – это сезонный сдвиг. Максимальные концентрации РОУ наблюдались в тёплые и относительно сухие периоды, когда вода прогрета и уровень её низок. А максимальный вынос углерода пришёлся на весеннее половодье. Иными словами, больше всего углерода река уносит весной, когда концентрация в ней относительно невелика, но объём воды огромен.

Авторы подчёркивают: в целом структура торфяной толщи определяет потенциал локального источника РОУ, однако именно гидрологическая связность решает, останется ли этот углерод в поровых водах или будет перенесен в речную сеть. При оценке углеродного баланса болот следует различать доступность углерода в воде и гидрологическое время его выноса. Именно поэтому лесные окраины, где торфяная залежь гидрологически связана с водотоками, оказываются непропорционально важными «кранами» для бокового выноса углерода.

Климатические прогнозы для Западной Сибири предполагают рост температур и изменение осадков. Если потепление усилит поступление органики за счёт более активного разложения торфа и увеличения древесного опада, последующее увлажнение может увеличить вынос РОУ. Но затяжная засуха, наоборот, способна «запереть» углерод в поровой воде, не дав ему дойти до реки. Направление и масштаб будущих потерь зависят не только от производства РОУ, но и от стока и удержания вещества в ландшафте. Проверить эти сценарии можно только круглогодичными измерениями с высоким временным разрешением, в том числе и в периоды снеготаяния и дождевых паводков, которые нынешнее исследование могло частично пропустить.

Работа выполнена в одном водосборе в весенне-летний сезон, и наши выводы не претендуют на охват полного углеродного баланса всего Васюганского болота, – добавляет Татьяна Раудина. – Но полученные результаты показывают: при оценке запасов углерода не следует ограничиваться экстраполяцией данных, полученных исключительно для открытых болот. Необходимо учитывать и гидрологически связанные лесные заболоченные окраины – значимые и чувствительные к климатическим изменениям переходные зоны, которые заслуживают собственного места в моделях углеродного цикла бореальных болот.

Результаты представлены в научном журнале Catena. Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект №24-77-10049).

Фото: Томский государственный университет

Источник: Минобрнауки России