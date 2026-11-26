В Нью-Йорке из-за бури впервые в истории отложен парад Macy’s в честь Дня благодарения

Традиционный парад в честь Дня благодарения, организуемый сетью универмагов Macy’s в Нью-Йорке, впервые в своей истории отложен из-за ожидаемой бури с порывами ветра до 93 км/ч.

В этом году парад должен состояться в сотый раз. Это одно из самых популярных телевизионных шоу в США: в прошлом году его трансляцию посмотрели более 34 миллионов зрителей.

Впервые парад состоялся в 1924 году, когда сеть Macy’s принадлежала еврейской семье Штраус. Одним из членов этой семьи был филантроп Натан Штраус, в честь которого назван израильский город Нетания.