Ученые исследовали изменение кровотока в мелких сосудах кожи космонавтов при воздействии перегрузок

Ученые научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева совместно со специалистами Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и НПП «ЛАЗМА» исследовали изменения кровотока в мелких сосудах кожи космонавтов при воздействии перегрузок. С помощью носимых оптических приборов исследователи зарегистрировали реакцию микроциркуляции крови во время испытаний космонавтов на центрифуге и в период восстановления.

Благодаря тесному сотрудничеству НТЦ биомедицинской фотоники с Центром подготовки космонавтов разработки в области биофотоники и носимого медицинского оборудования проходят апробацию в условиях реальной подготовки космических экипажей. Уже сейчас сотрудники центра проводят измерения у действующих космонавтов непосредственно во время испытаний, сопровождающих их медицинское обследование и подготовку к полетам. Это позволяет оценить индивидуальные реакции испытуемых при воздействии факторов космического полета и получить данные для решения практических задач космической медицины.

Во время старта и посадки космического корабля организм человека испытывает перегрузки, которые влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Изучение кровотока в мельчайших сосудах позволяет подробнее понять, как организм приспосабливается к таким воздействиям. В перспективе полученные данные могут дополнить методы оценки переносимости перегрузок при подготовке космонавтов к космическим полётам. В исследовании приняли участие 13 действующих российских космонавтов. Эксперимент проходил в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина на центрифуге с радиусом 18 метров. Участники последовательно испытывали перегрузки величиной 4g и 8g, направленные от груди к спине, – такой тип воздействия характерен для этапов выведения на орбиту и спуска космического корабля. Для регистрации кровотока применяли четыре носимых анализатора «ЛАЗМА ПФ», закрепленных симметрично на лбу и голенях. Приборы реализуют метод лазерной допплеровской флоуметрии: зондируют ткань лазерным излучением и регистрируют свет, рассеянный движущимися эритроцитами. Измерения проводили до, во время и после воздействия перегрузок при вращениях центрифуги. Исследователи выявили характерную динамику – во время перегрузок кровоснабжение кожи снижалось, а после их прекращения резко возрастало. После более высокой нагрузки эта реакция была выражена сильнее. После перегрузки 8g было обнаружено перераспределение кровотока – увеличивалась его составляющая, проходящая по шунтовым путям в обход капилляров, тогда как нутритивный кровоток, обеспечивающий обмен веществ между кровью и тканями, оставался стабильным. Авторы рассматривают такую реакцию как возможный компенсаторный механизм, ограничивающий повышение давления в капиллярном русле после нагрузки.

Таким образом, представленные результаты показывают, что носимые оптические анализаторы позволяют отслеживать микроциркуляцию крови одновременно в нескольких участках тела даже при интенсивных перегрузках. Полученные данные могут стать дополнительным источником информации при медицинском обследовании и предполетной подготовке космонавтов, а также при оценке средств профилактики неблагоприятного воздействия перегрузок. В перспективе результаты исследования планируется использовать при подготовке космонавтов к длительным полетам и при планировании экспериментов на Российской орбитальной станции.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 25-25-00546.

Результаты опубликованы в журнале Microgravity Sci. Technol.

Фото: ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»

Источник: Минобрнауки России