Кратчайшие пути. Как одноклеточное существо решает задачи, используя законы физики

Мы привыкли считать, что решать задачу — значит думать. Лабиринт, кратчайший путь, выбор между двумя дорогами — это же про ум, про мозг, про того, кто внутри смотрит на карту. А теперь уберите того, кто внутри. Оставьте одну клетку. Она проходит лабиринт, находит короткую дорогу между двумя кусками еды и, судя по прежним опытам, чему-то учится на своём опыте. Ни мозга, ни нервной системы у неё нет вообще. Так кому же всё это «приходит в голову»?

Ответ, который предлагает новая работа в Journal of the Royal Society Interface, неудобен для привычной картины мира — и потому интересен. Часть того, что выглядит как разумное поведение, может вовсе не быть разумом. Это может быть физика. Не метафора, а буквально: основной закон, по которому ведёт себя любая физическая система, — принцип наименьшего действия. Система не выбирает лучший путь. Она просто следует тому, что требует от неё минимум затрат. Никакого «кто-то решил» внутри нет. Есть только то, как устроена сама дорога.

Кто это и на чём он «думает»

Герой — Physarum polycephalum, одноклеточный слизевик. Внутри него — не нейроны, а сеть протоплазматических нитей, тонких трубок, по которым из одного конца тела в другой гонятся питательные вещества. Трубка живёт не статично: через неё идёт больше жидкости — она раздувается, меньше — сжимается. Это постоянное перетекание формы и есть то, чем организм двигается. Никакого центра управления. Есть только геометрия сети и поток внутри неё.

Рикард Соле и Жорди Пла-Маури (Университет Помпеу Фабра, Барселона) задали не «как слизевик думает», а другой вопрос: а не объясняет ли тот самый физический принцип то, как этот организм расправляется с пространственными задачами? Для ответа они не растили слизевик в лабиринте — они взяли готовую математическую модель его трубчатой сети и прогнали её через уравнения.

Что именно посчитали

Уравнения учли две вещи, которые в живом организме идут неотделимо: сколько энергии теряется, пока жидкость проталкивается по трубке, и сколько стоит саму трубку держать. Эту пару «цена потока + цена содержания» приложили к четырём заранее заданным формам сети — кольцу, разветвлённому дереву и квадратной сетке (в исходнике форм названо четыре; три перечислены явно). Дальше смотрели не на поведение слизевика, а на то, что скажет сама геометрия, когда её заставят платить за каждый лишний сантиметр.

Физика, а не выбор — что вышло

Результат и есть главный укол привычному языку. Слизевику не нужно «определять оптимальный маршрут». Его сеть перестраивается сама — потому что так дешевле, а не потому что кто-то решил.

Кольцо, два пути разной длины между едой. Модель предсказывает: длинный маршрут со временем сойдёт на нет. Не потому что его «выбросили» — потому что держать его дороже, чем он стоит. Разветвлённое дерево. Остаются только те ветви, что соединяют источники пищи. Лишнее отпадает не решением, а ценой. Квадратная сетка, еда в противоположных углах. Ветви тянутся к кратчайшим связям между углами. Опять — не выбор, а минимум затрат.

Солё и Пла-Маури формулируют это без слова «ум»: оптимальная форма сети сама приводит пропускную способность в соответствие с тем, сколько груза надо перевезти. «Таким образом» — у них в тексте, но смысл перенесён сюда без цитаты: лучшая морфология не выбирается, а вытекает из баланса спроса на перевозку и цены за неё. Разум тут не нужен. Нужен только счёт за содержание.

Где физика кончается — и почему это важнее самого результата

Здесь авторы останавливают собственную красивую версию — и это сильнее любого триумфа «физики вместо мозга». Модель объясняет одно: как организм оптимизирует уже существующую сеть трубок. Не больше. А прежние опыты показывали у слизевика вещи, которые в эту модель не лезут: обучение, запоминание. Это не «сложнее посчитать» — это другой класс. Где кончается способность, которая просто вытекает из устройства сети, и где начинается гибкая форма познания, которая из физики не выводится, — открытый вопрос. Авторы называют его центральной задачей прямо, а не прячут в примечание.

Это и есть честный итог, ради которого стоит читать дальше заголовка. Не «физики отменили мозг» и не «слизевик оказался разумным». А уже: часть того, что мы зовём интеллектом, — это просто дешёвый путь, который система находит сама. И граница между «просто физикой» и «настоящим познанием» не проведена — её только предстоит провести. Один одноклеточный организм без единой нервной клетки оказался удобным местом, где эту границу видно. Не потому что он умный. А потому что на нём видно, где ум не нужен — и где его всё-таки не хватает.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the Royal Society Interface.

Изображение: (a) Physarum polycephalum формирует динамическую транспортную сеть. (b) Прохождение лабиринта. Начиная с равномерной инокуляции по всему лабиринту, плазмодий отступает от тупиков, поддерживая только оптимальный путь, соединяющий источники пищи, тем самым иллюстрируя децентрализованное решение задач посредством адаптивной реорганизации сети. Эта задача была отображена на графе (c) и решена численно, показав, что задача может быть представлена ​​в виде множества связанных обыкновенных дифференциальных уравнений на графе. Источник: Journal of the Royal Society Interface