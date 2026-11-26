ВСУ — ночью перехвачены 87 БПЛА. МО РФ — сбиты 343 беспилотника. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М/Циркон/С-400» и 113 ударных БПЛА (из них – 76 реактивные). Украинские ПВО заявляют о перехвате 87 беспилотников (в том числе 52 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 20 локациях и падения обломков в 6 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Харькове и Днепропетровской области, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 343 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, республик Татарстан и Башкортостан, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В Башкортостане атакованы линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Субханкулово» компании «Транснефть-Урал», а также химический завод в Невинномысске (в Ставропольском крае) и электростанции, питающей его.

Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки с применением ракет и БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.