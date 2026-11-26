«Геоскан» проверила точность наведения спутников для лазерной связи

Инженеры компаний «Геоскан» и «КуСпэйс» провели испытания технологии, позволяющей спутникам и наземной оптической станции взаимно наводиться друг на друга для построения лазерного канала связи. Эксперимент показал, что система ориентации аппаратов на базе платформы «Геоскан 16U» обеспечивает точность наведения, необходимую для организации лазерной связи.

В ходе тестов задействовали спутники «Лобачевский» и «ИнноСат16», а также наземную станцию, расположенную в Звенигороде. Станция вела наблюдение за космическими аппаратами, а бортовые сенсоры спутников регистрировали посылаемый с поверхности Земли лазерный сигнал‑маяк. Для оценки точности специалисты анализировали положение светового пятна на матрицах датчиков.

Измерения показали, что среднее отклонение при наведении спутников на наземную станцию составило 0,011°, тогда как среднее отклонение при наведении самой станции на аппараты оказалось еще меньше — всего 0,003°. Специалисты считают эти значения достаточными для надежного поддержания оптического канала связи.

Уточним, что лазерная связь дает возможность оперативно передавать большие массивы информации, отличается сравнительно низким энергопотреблением, а из‑за узконаправленного характера луча существенно снижается риск несанкционированного доступа к данным. Мало того, для нее не требуется получать разрешения на использование радиочастот.