Экран крадет у малыша не время, а игру: что происходит, когда планшет попадает к ребенку до двух лет

Ребёнок до двух лет учится не так, как взрослый. Его мозг набирает речь, внимание и умение успокаиваться не из «контента», а из живого обмена: лицо напротив, голос, который меняет интонацию, руки, которые показывают и подают, игра, в которой взрослый то появляется, то отступает. Экран в этом возрасте не «плохой учитель» — он скорее пустой стул: он занимает то место, где должно было случиться что-то другое. Именно поэтому спор о времени перед экраном уводит не туда. Вопрос не «сколько», а «вместо чего».

За этим стоит механизм, у которого уже есть имя — эффект замещения. Когда планшет или телевизор включены, из дня ребёнка уходят не минуты, а действия: ползание и ходьба, перебирание предметов, совместная игра, чтение вслух, разговор лицом к лицу. Одно не просто короче другого — оно другого рода. Активное исследование мира и живое взаимодействие с человеком — это и есть тот материал, из которого в этом возрасте строятся речь, мышление и управление собственными эмоциями. Экран этот материал не заменяет, даже когда на нём «развивающее» видео.

Здесь важен второй слой, о котором говорят реже. Дело не только в том, что делает ребёнок, — но и в том, что в этот момент делает взрослый. Когда родитель утыкается в смартфон во время кормления, утешения или игры, обрывается тот самый обмен взглядами и словами, на котором держится раннее речевое развитие и чувство безопасности. Экран встаёт между двумя людьми, а не только перед глазами малыша. Есть и ещё одна ловушка: если ребёнка регулярно успокаивают экраном, у него остаётся меньше поводов самому научиться справляться с огорчением — навык эмоциональной регуляции нарабатывается именно в эти минуты, когда взрослый рядом и помогает пережить, а не включает мультик.

Теперь — масштаб. Цифры, которые это подтверждают, пришли из Венгрии. В репрезентативной когорте «Взросление в Венгрии» (2569 детей младшего возраста, сбор 2019–2020 годов) 49 процентов 18-месячных детей ежедневно получали дозу экрана, а 37,5 процента проводили перед ним больше часа в обычный день. Среди тех, кто смотрит каждый день, среднее время переваливает за два часа. Чаще всего — телевизор, но смартфон и планшет в этом возрасте уже обыденность. Те же результаты и в международных данных: раннее и плотное знакомство с экраном повторяется в разных странах, а не в одной. И ещё одна закономерность, важная для профилактики: долгое экранное время чаще встречается в семьях с низким доходом и уровнем образования — а значит, это не вопрос «правильной семьи», а вопрос условий, в которых семья живёт.

Что именно страдает — уже не предположение. Лонгитюдные работы, которые ведут одних и тех же детей годами, связывают раннее интенсивное использование экранов с последующими трудностями в речи, в когнитивном развитии и в регуляции эмоций. Механизм до конца не разобран — роль отдельных факторов ещё уточняется, — но направление результатов устойчивое: преждевременное и чрезмерное экранное время бьёт не по «вниманию вообще», а по конкретным линиям развития. И бьёт оно, судя по данным, в том числе через ту самую пустоту: в венгерской выборке более долгое экранное время шло рука об руку с более редкими совместными играми и чтением.

Профилактика здесь устроена не как запрет, а как замещение в обратную сторону. Родитель решает не «убрать экран», а «поставить на это место игру, разговор, прогулку, возню с предметами». Приоритет — совместная игра, общение и обычные повседневные дела без экрана. Плюс собственная цифровая гигиена взрослого: не доставать телефон в моменты кормления, утешения и игры — это не мелочь, а тот самый обмен, на котором строится речь. И не использовать экран как соску-пустышку для огорчения: именно в эти минуты ребёнок учится успокаиваться сам.

Главный вывод этой работы ученых — в одной фразе. Важно не то, сколько минут малыш провёл перед экраном. Важно, какие занятия экран вытеснил, и то, как цифровое устройство меняет отношения между родителем и ребёнком — в обе стороны. Время — плохой счётчик для этого возраста. Считать нужно не минуты, а то, что в эти минуты не случилось.

Изображение: magnific.com