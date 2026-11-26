Уникальная находка: российские ученые подтвердили природу редчайших голубых алмазов из Якутии

Учёные геологического факультета МГУ совместно со специалистами ПАО «АЛРОСА» и Научного центра Академии наук Республики Саха (Якутия) исследовали голубые алмазы, впервые обнаруженные в России, и установили природу их уникальной окраски.

Объектами изучения стали два кристалла с голубым оттенком массой 2,74 и 2,23 карата, добытые специалистами ПАО «АЛРОСА» на одном из месторождений Накынского кимберлитового поля (Среднемархинский алмазоносный район, Якутия). Комплексное исследование показало, что изученные образцы относятся к одной из самых редких в природе разновидностей алмаза, а их необычная голубая окраска обусловлена примесью бора, который изоморфно замещает атомы углерода в кристаллической решётке.

«Находку подобных борсодержащих кристаллов в коренных месторождениях России по праву можно назвать уникальным событием для отечественной алмазодобывающей отрасли и минералогии», – сообщила научный сотрудник кафедры минералогии геологического факультета МГУ Галина Криулина.

По физической классификации голубые борсодержащие алмазы относятся к исключительно редкому типу IIb и отличаются от большинства природных кристаллов особыми оптическими и полупроводниковыми свойствами. До сих пор среди наиболее известных в мире источников таких камней особо выделялись рудник Премьер (ныне Куллинан) в ЮАР и исторические копи Коллур в Индии. Детальное изучение подобных находок помогает учёным установить связь между окраской кристаллов, их примесным составом и условиями формирования.

«В России основные месторождения алмазов расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. Добываемые здесь кристаллы разнообразны по форме, размерам, окраске и примесному составу. Однако в научной литературе до сих пор не было описано ни одного российского природного голубого алмаза, для которого примесь бора и принадлежность к типу IIb были бы подтверждены аналитическими методами», – рассказал доцент кафедры минералогии геологического факультета МГУ Михаил Копчиков.

Изученные алмазы представляют собой прозрачные обломки кристаллов с протомагматическими регенерированными сколами (следами природного залечивания) и не содержат минеральных включений. Оба образца обладают сложным внутренним строением с многочисленными дислокациями – линейными дефектами кристаллической решётки, формирующими разнообразные узоры. При этом один из образцов отличается выраженным округло-ступенчатым рельефом поверхности, связанным с послойным ростом граней, а другой – тонкослоистым рельефом.

Присутствие в структуре алмазов примеси бора установлено методом инфракрасной спектроскопии по характерным полосам поглощения с максимумами при 1290, 2456, 2802, 2930 и 4090 см⁻¹. Это позволило авторам отнести исследуемые кристаллы к типу IIb и оценить концентрацию нескомпенсированного бора на уровне 0,1 ppm, что сопоставимо с ранее опубликованными данными для аналогичных находок. По совокупности изученных характеристик (природа окраски, содержание бора, особенности люминесценции и фосфоресценции) образцы из Якутии близки к борсодержащим алмазам из известных мировых месторождений.

По аналогии с другими природными кристаллами типа IIb учёные предполагают сверхглубинное происхождение изученных алмазов. В пользу этой версии говорит как отсутствие в ИК-спектрах образцов полос азотных и водородсодержащих дефектов, так и наличие в месторождениях Накынского поля редкой группы низкоазотных и безазотных алмазов с включениями минералов нижней мантии. Кроме того, на подобные условия формирования указывает сходство характеристик самих кристаллов и состава кимберлитов Накынского поля и знаменитой трубки Премьер в ЮАР, известной своими голубыми алмазами.

«Полученные результаты важны и для совершенствования методов выявления редких разновидностей алмазного сырья. Эффективность их обнаружения при промышленной сортировке зависит от дефектно-примесного состава кристаллов и характеристик используемой аппаратуры. Применение современных технологий обогащения и высокочувствительного оборудования, настроенного на распознавание безазотных и борсодержащих кристаллов, позволяет рассчитывать на новые находки уникальных алмазов на территории Якутии», — отметил Леонид Бардухинов, заведующий Центральной аналитической лабораторией (ЦАЛ) Вилюйской геологоразведочной экспедиции ПАО «АЛРОСА».

Проведённое исследование подтвердило борную природу окраски голубых алмазов из Якутии и показало их сходство с кристаллами типа IIb из других регионов мира. Полученные данные расширяют представления о разнообразии алмазов в российских месторождениях и задают новые ориентиры для поиска уникальных голубых кристаллов.

Изображение: МГУ