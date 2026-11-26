Вес — не вопрос силы воли: ученый объяснил, почему диеты не работают вдолгую, а инъекции от ожирения лечат симптом, а не причину

Ожирение — это не результат отсутствия силы воли, а следствие окружающей среды, особенно современной еды. Такой вывод делает профессор эндокринологии Том Барбер, и его аргументы стоит знать каждому, кто хоть раз боролся с лишним весом.

Инъекции помогают, но не решают проблему

Препараты на основе GLP-1 сегодня на слуху: они действительно снижают вес и помогают многим людям. Однако Барбер, возглавляющий службу лечения ожирения в Ковентри с 2010 года и опубликовавший 176 научных работ, предупреждает: эти инъекции, при всей их ценности, устраняют симптом, а не причину. Сами по себе они остаются временной мерой.

Причина, по его мнению, кроется в окружающей среде — прежде всего в той еде, которая нас окружает. «Все мы генетически не приспособлены к современной среде, способствующей ожирению, — говорит ученый. — Если мы не изменим эту среду, особенно пищевую, мы продолжим лечить симптомы, а не причину».

Четыре факта, которые противоречат привычным представлениям

1. Вес — не просто выбор образа жизни. На массу тела сильно влияют гены, формирующие аппетит и метаболизм. Средний вес населения за десятилетия вырос, но место человека в этом распределении во многом определяется наследственностью.

2. Сон важнее, чем кажется. Недостаток сна усиливает аппетит и замедляет обмен веществ. Исследования показывают: если помочь людям, которые мало спят, добавить около часа сна в сутки, они начинают потреблять заметно меньше калорий — без каких-либо указаний о том, что именно есть.

3. Лечить по одному недостаточно. Данных о влиянии пищевой среды становится все больше. Люди едят значительно больше, когда им предлагают ультрапереработанные продукты, даже если порции можно выбирать. А налог на сладкие напитки в Англии, подтолкнувший производителей снизить содержание сахара, связали со снижением уровня ожирения среди некоторых групп младших школьниц. Вывод прост: среда должна способствовать здоровому питанию и весу.

4. Набор веса — биология, а не слабость. После похудения аппетит растет, а метаболизм замедляется: организм стремится вернуться к прежнему весу. Люди могут чувствовать себя голоднее даже через год после диеты, чем до нее. Даже те, кто принимает GLP-1, как правило, возвращают значительную часть потерянного веса после прекращения лечения.

«Возвращение веса после диеты — это не жадность, лень или слабость воли, — подчеркивает Барбер. — Это биологический процесс. Нам нужно перестать винить в этом людей».

Что из этого следует на практике Не корите себя за срывы. Организм после похудения действительно работает против вас — это не моральный изъян. Начните со сна. Попробуйте добавить хотя бы час сна — это простой шаг, который может снизить тягу к лишним калориям. Оценивайте среду, а не только тарелку. Что лежит на видном месте, какие продукты доступны рядом с домом и работой — все это влияет на выбор сильнее, чем принято думать. Осторожнее с ультрапереработанными продуктами. Даже при контроле порций они подталкивают есть больше. Воспринимайте лечение как инструмент, а не решение. Инъекции GLP-1 помогают, но без изменений среды и образа жизни эффект часто оказывается временным.

Книга Барбера «Ожирение: жизнь после инъекции GLP-1» разбирает эти вопросы в двенадцати иллюстрированных главах — от регуляции аппетита и микробиома кишечника до пределов ИМТ, распознавания модных диет и создания менее способствующей ожирению среды. Главная мысль проста: перестать винить людей и начать менять условия, в которых они живут.