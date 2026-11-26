Арестован заместитель командующего ВКС России генерал-полковник Грехов

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов арестован. Это следует из картотеки 235-го гарнизонного военного суда Москвы.

Дело было рассмотрено 25 ноября. Ходатайство об аресте направило Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Официально статья обвинения пока не называется. По данным «Газеты», Грехова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Грехов на военной службе с 1979 года. В 2007-2009 годах был начальником штаба – заместителем командира дивизии ПВО, в 2013-м – начальником штаба – первым заместителем командующего войсками ПВО-ПРО, в 2015-м перешёл на аналогичную должность в ВКС. С 2021 года – замглавкома ВКС по вооружению, в том же году получил звание генерал-полковника.

Это очередной арест высокопоставленного российского военного, отвечавшего за вооружения и закупки. Напомним, что в 2025 году Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии по делу о хищениях на сумму свыше четырех миллиардов рублей (около $51 млн).