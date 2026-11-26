Мышка «для одного пальца» Borslon подарит геймерам новые возможности

Необычный гаджет Borslon, надеваемый на палец, представляют как улучшение традиционных игровых мышей благодаря радикальному шарнирному дизайну. Фирма-разработчик Komodo Smart Technology запустила кампанию на Kickstarter, рассчитывая на то, что интересная и необычная новинка понравится энтузиастам. В настоящее время для получения гаджета достаточно взноса в 99 долларов, в дальнейшем Borslon будет продаваться по цене в 158 долларов.

Во время использования девайс одевается на указательный палец, хотя при желании им можно пользоваться и как обычной мышкой — достаточно сложить шарнирную конструкцию. Стоит отметить, что новинка адресована только правшам и не предусматривает возможности использования левой рукой. На задней панели размещены пять кнопок, которые можно запрограммировать на выполнение популярных команд. Для нажатий используется большой палец, хотя часть инвесторов выражает сомнения в удобстве такого подхода.

На левый клик потребуется назначить одну из клавиш. Подушечка пальца находится непосредственно над датчиком, отслеживающим положение манипулятора. Прокрутка реализована через оптическое колесико, регулируемое большим пальцем и расположенное на следующем сегменте впереди кнопок. И да, мышь только проводная, хотя кабель проходит поверх руки, чтобы не мешать.

Мышка предлагает DPI до 26 000 и частоту опроса 8 кГц. Также заявлены пиковое ускорение 80G и скорость отслеживания на уровне 300 IPS. Эти параметры можно настроить, открыв веб-интерфейс в браузере. Корпус гаджета весит всего 36 граммов и сделан из сплава алюминия. По словам Komodo, конструкция предлагает повышенную точность и лучший контроль, адаптируясь к движениям пальца во время игры.Источник — Kickstarter