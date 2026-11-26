У Ибицы затонул танкер с 7000 тоннами дизельного топлива, один моряк погиб

Танкер Med Emre под флагом Мальты затонул в ночь с 25 на 26 ноября 2026 года примерно в 25 морских милях к северо-востоку от Ибицы. Судно шло из Альхесираса в Барселону с грузом около 7000 тонн дизельного топлива.

На борту находились 17 членов экипажа. Всех спасли, но один моряк позже умер в больнице Кан-Миссес на Ибице. Ещё шестеро пострадали, в основном, от переохлаждения.

Сигнал бедствия поступил 25 ноября около 22:30, через шесть минут экипаж сообщил о течи и крене почти в 90 градусов. Окончательно судно затонуло около 23:00 25 ноября.

Власти Испании ввели национальный план по борьбе с загрязнением моря на втором по серьёзности уровне . Спасательная служба направила к месту крушения судно Clara Campoamor и самолёт для оценки возможного разлива топлива. По состоянию на утро 26 ноября следов загрязнения не наблюдалось.