Пашинян анонсировал полный вывод российских пограничников из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 26 ноября заявил, что Пограничная служба ФСБ РФ полностью прекратит деятельность на территории Армении. Точную дату вывода он не назвал.

«Мы благодарны пограничникам РФ за то, что за это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что пришло время, чтобы в предстоящие годы ответственность за наши границы мы полностью взяли на себя», – заявил премьер-министр на брифинге в Ереване.

Речь идёт о постепенной передаче контроля, а не о немедленном уходе. Часть этого процесса уже прошла. Российские пограничники 1 августа 2024 года завершили службу в ереванском аэропорту «Звартноц». С января 2025 года они перестали нести службу на пункте пропуска «Агарак» на границе Армении с Ираном, а с февраля 2025 года – и на пропускном пункте между Арменией и Турцией.

Российские пограничники охраняют границы Армении с Турцией и Ираном совместно с пограничными войсками Армении на основании договора 1992 года. При этом речь не идёт о 102-й российской военной базе в Гюмри. 17 сентября 2026 года Пашинян заявлял, что Ереван готов обсудить условия её пребывания в стране.