Советник Зеленского заявил, что Украина первой в мире сбила боевым лазером реактивный БПЛА

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов заявил, что украинская армия впервые успешно задействовала лазерное оружие для перехвата БПЛА.

«Лазерные установки противовоздушной обороны Blysk от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях. Недавно боевой лазер, установленный для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон «Герань»», – цитирует его «Униан».

По его словам, в Украине несколько компаний занимаются разработками в сфере применения лазеров для ПВО: «Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости». В то же время он заявил, что пока рано говорить о серийном производстве лазера.

Отметим, что первым государством, применившим лазерное оружие в бою, стал Израиль. 28 мая 2025 года министерство обороны и компания Rafael объявили, что в октябре 2024 года, во время военных действий на северной границе, лазерные системы перехватили около 40 дронов «Хезболлы». Однако это были не реактивные БПЛА.