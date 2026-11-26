Генная терапия против Альцгеймера: новый препарат замедлил потерю памяти на 38 процентов

На международной конференции по изучению болезни Альцгеймера (CTAD 2026), проходившей в Бостоне, были представлены обнадеживающие промежуточные итоги испытаний нового лекарственного средства. Экспериментальный препарат диранерсен, относящийся к методам генной терапии, доказал способность существенно тормозить угасание памяти и других мыслительных процессов у людей с ранней стадией заболевания.

Механизм действия дирансена направлен на молекулярную причину недуга. Средство подавляет избыточный синтез тау-белка. Именно его патологическое скопление в тканях мозга провоцирует массовую гибель нейронов, что ведет к разрушению памяти, утрате способности ясно мыслить и выполнять простейшие бытовые действия.

Статистика двухлетних наблюдений демонстрирует устойчивую положительную динамику. У группы пациентов, получавших высокую дозу в 60 миллиграммов дважды в год, темпы снижения когнитивных способностей и утраты навыков самообслуживания оказались на 38 процентов ниже, чем у тех, кто изначально принимал плацебо. При этом эффективность терапии нарастала со временем: на 76-й неделе этот показатель составлял лишь 26 процентов. Дополнительные замеры по специализированным шкалам оценки интеллекта зафиксировали преимущество лекарства перед группой сравнения на уровне 54 процентов.

Ученые полагают, что эти данные подтверждают правильность выбранной стратегии — прицельного воздействия на тау-белок открывает новые горизонты в борьбе с деменцией. Тем не менее, говорить о скором появлении лекарства в аптеках преждевременно. Диранерсен пока успешно завершил только вторую фазу клинических тестов. Впереди медикам предстоят более масштабные проверки для окончательного подтверждения безопасности и эффективности терапии.

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