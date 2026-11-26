В Латвии приняли закон, запрещающий участвовать в выборах гражданам, принадлежащим к «нации-агрессору»

Сейм Латвии принял закон «Об уточнении порядка допуска граждан Латвии к демократическим процедурам» – отныне к любому голосованию прекратят допускать не только неграждан, но и лиц, обладающих латвийским паспортом и при этом принадлежащих к «нации-агрессору». Списки таких избирателей были составлены ещё в 2023 году органами национальной безопасности.

На том же заседании парламент окончательно утвердил список наций-агрессоров, в котором пока лишь один пункт. Чтобы проголосовать, теперь потребуется предъявить «справку о благоприятном национальном статусе», которая выдаётся автоматически после проверки записей в реестрах.

Закон также запрещает представителям нации-агрессора выдвигать свои кандидатуры на выборах и быть избранными – это означает, что не-латвийцы и не-европейцы, занимающие сейчас выборные должности, будут лишены полномочий к следующему году.

В парламенте объяснили это тем, что «представители нежелательных наций» могут проникать в структуры управления, вводя избирателей в заблуждение и создавая угрозу национальному единству и монолитности Латвийской республики. Неформально акт назвали «законом Ушакова» – по словам одного из авторов, он принимается «чтобы Латвия больше никогда не испытала такого позора как русский мэр Риги». Сам Ушаков теперь утратит право называться даже бывшим мэром Риги – с точки зрения закона он «осуществлял временное незаконное замещение должности».

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