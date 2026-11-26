Специалисты научили электронику учиться на своих ошибках — так же, как это делает живой мозг

Учёные ННГУ им. Н.И. Лобачевского создали биологически точную модель импульсной (спайковой) нейросети с синаптической передачей сигнала с помощью мемристоров. Новый механизм управления электронными синапсами – важный шаг на пути создания энергоэффективных мемристивных нейропроцессоров, превосходящих по скорости и биоподобию классические нейросети.

«Изменение состояния синапсов в ответ на активность нейронов зависит от времён импульсов, от того, когда произошёл импульс на одном и на другом конце синапса. Это базовые процессы, отвечающие, в том числе, за обучение и память. До сих пор разработчикам мемристивных нейросетей удавалось реализовать эти механизмы, только ограничивая нейроподобие: в десятки раз увеличивая длительность импульса или сокращая период его следования от нейрона к нейрону. Наш подход обеспечивает возможность работы с мемристорами в реальном масштабе времени с длительностью импульса до одной миллисекунды и без ограничений на период. При этом мы можем управлять мемристорами и воспроизводить с их помощью самоорганизацию и самообучение нейросети, как это происходит в мозге», – рассказал автор исследования, доцент кафедры теории колебаний и автоматического регулирования радиофизического факультета ННГУ Михаил Мищенко.

Чтобы воспроизвести синаптическую передачу данных, учёные добавили в систему из двух электронных нейронов и мемристора-синапса дополнительный блок, кодирующий информацию о разности времён между соседними нейрональными импульсами, что позволило изменять состояние мемристора по законам нейропластичности.

«Следующим этапом станет аппаратная реализация биоподобной нейросети. Идёт поиск её архитектуры – прежде всего, способов организации массива мемристоров, каждым из которых можно будет управлять по тем же принципам, эффективность которых мы подтвердили на системе с одним мемристором», – сообщил Михаил Мищенко.

Технология мемристоров разрабатывается и переносится на промышленные линии в рамках стратегического технологического проекта «Нейроморфные и квантовые технологии искусственного и гибридного интеллекта» федеральной программы «Приоритет-2030».

«Наши учёные вышли на новый рубеж в своих исследованиях в области микроэлектроники. Мы учимся управлять электронными системами по законам живой природы. Это открывает путь к вычислительным устройствам, которые расходуют минимум энергии. Практическая польза для каждого человека очевидна. В перспективе разработка может применяться в атомной промышленности, в медицине, в автомобилестроении, во многих других сферах. Впереди – создание действующего устройства на основе найденного принципа. Уверен, мы увидим его совсем скоро», – отметил ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Работа выполнена междисциплинарным коллективом учёных радиофизического факультета и научно-исследовательской лаборатории стохастических мультистабильных систем Университета Лобачевского в рамках научной программы Национального центра физики и математики (Саров). Результаты опубликованы в международном журнале European Physical Journal Special Topics.