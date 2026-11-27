Физики предложили новое объяснение одного из главных парадоксов чёрных дыр.

Если Солнце внезапно погаснет, мы узнаем об этом только через восемь минут — именно столько времени требуется свету, чтобы добраться до Земли. Никакое событие не может повлиять на другое быстрее, чем между ними успеет распространиться свет. Это одно из фундаментальных правил современной физики. Однако на квантовом уровне граница между событиями, способными и неспособными влиять друг на друга, может оказаться размытой.

Физики из Центра теоретической физики во Франции математически показали, что квантовые колебания гравитации способны вносить неопределённость во время распространения света. При определённых условиях этот эффект может иметь далеко идущие последствия и даже помочь объяснить один из главных парадоксов чёрных дыр.

Чтобы определить, какие события во Вселенной могут влиять друг на друга, физики используют понятие светового конуса. Это воображаемая область пространства-времени, охватывающая все точки, которых может достичь сигнал, распространяющийся со скоростью света или медленнее. События за пределами этой области не могут испытать влияние исходного события.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, масса и энергия искривляют пространство-время, изменяя траектории света и форму световых конусов. Однако даже в искривлённом пространстве их границы остаются строго определёнными, если известна его геометрия.

Квантовая механика работает иначе. На мельчайших масштабах частицы и поля могут находиться в суперпозиции — сочетании нескольких возможных состояний, свойства которых описываются вероятностями. Если гравитация тоже имеет квантовую природу, то и геометрия пространства-времени должна подчиняться этим правилам.

Представим двух наблюдателей, один из которых отправляет другому фотон — частицу света. В классической физике, зная геометрию пространства-времени и момент отправления сигнала, можно точно рассчитать время его прибытия. Но если сама геометрия находится в квантовой суперпозиции нескольких возможных состояний, точный момент прибытия фотона становится неопределённым.

Чтобы выяснить, как эта неопределённость меняется по мере распространения света, исследователи смоделировали движение фотона в среде, заполненной гравитонами — гипотетическими квантовыми частицами гравитации.

Расчёты показали, что возникающие колебания не компенсируют друг друга, а постепенно накапливают неопределённость. Она растёт пропорционально квадратному корню из времени, прошедшего с момента отправления сигнала. Иными словами, если свет находится в пути в четыре раза дольше, неопределённость увеличивается вдвое.

Чем дольше распространяется свет, тем более размытыми становятся прежде чёткие границы светового конуса. Это не обязательно означает, что информация может перемещаться быстрее света или что следствие способно предшествовать причине. Речь идёт о том, что сама граница между событиями, которые могут и не могут влиять друг на друга, приобретает вероятностный характер.

В большинстве случаев этот эффект должен быть исчезающе мал. Однако существует место, где его последствия могут оказаться весьма значительными, — горизонт событий чёрной дыры.

Горизонт событий представляет собой границу, из-за которой даже свет не может вырваться наружу. В отличие от обычного светового конуса, эта граница не расширяется с течением времени по тому же принципу. Поэтому накапливающаяся квантовая неопределённость в положении горизонта событий со временем может стать сопоставимой с радиусом самой чёрной дыры.

И здесь исследование затрагивает знаменитый информационный парадокс.

В 1970-х годах физик Стивен Хокинг предсказал, что чёрные дыры испускают тепловое излучение, постепенно теряют массу и в конечном счёте могут полностью испариться. Но что тогда происходит с информацией обо всей поглощённой ими материи? Согласно квантовой механике, такая информация не может бесследно исчезнуть, а согласно первоначальным расчётам Хокинга, испускаемое чёрной дырой излучение её не содержит.

В 1993 году физик-теоретик Дон Пейдж рассчитал, что информация о поглощённой материи должна начать становиться доступной для восстановления из излучения примерно к середине существования чёрной дыры. Этот момент получил название времени Пейджа. Однако механизм выхода информации остаётся предметом научных дискуссий.

Авторы нового исследования обнаружили любопытное совпадение: время, необходимое для того, чтобы квантовая неопределённость в положении горизонта событий достигла масштабов его радиуса, оказалось сопоставимо со временем Пейджа.

Таким образом, примерно в тот период, когда информация должна начать выходить из чёрной дыры, различие между её внутренней и внешней областями может стать крайне неопределённым.

Исследователи подчёркивают, что их выводы относительно чёрных дыр пока носят гипотетический характер. Проверить лежащий в их основе физический эффект в будущем могут помочь интерферометры — приборы, способные регистрировать чрезвычайно малые изменения времени прохождения света.

Исследование принято к публикации в научном журнале Physical Review D.