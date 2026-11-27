Впервые в мире пациентам с Альцгеймером ввели стволовые клетки в мозг. Первые результаты обнадёживают

Впервые в мире пациентам с болезнью Альцгеймера ввели собственные стволовые клетки непосредственно в головной мозг. Экспериментальное лечение не вызвало серьёзных побочных эффектов, а у четырёх из пяти участников испытания улучшились когнитивные функции. Хотя говорить об эффективности метода пока рано, исследователи готовятся проверить его на значительно большем числе пациентов.

Особенность новой терапии заключается в том, что она направлена не только на устранение последствий болезни Альцгеймера, но и на восстановление нарушенных процессов в самом мозге. Исследователи рассчитывают одновременно уменьшить воспаление, восстановить повреждённые нервные клетки и избавить мозг от токсичных скоплений белков — бета-амилоида и тау-белка, характерных для этого заболевания.

Для лечения используют стволовые клетки, полученные из собственной жировой ткани пациента. Их предварительно активируют с помощью особого семейства сигнальных белков, которые регулируют процессы роста и восстановления клеток.

Затем через хирургически установленный имплантат стволовые клетки доставляют в желудочки мозга — внутренние полости, заполненные спинномозговой жидкостью. Такой способ позволяет обойти гематоэнцефалический барьер — естественную защитную систему, ограничивающую проникновение различных веществ из крови в мозг.

Предполагается, что введённые клетки смогут активировать собственные механизмы восстановления мозга и удаления продуктов клеточной жизнедеятельности.

По словам руководителя исследования, нейрохирурга Кристофера Думы, бороться исключительно с токсичными белками — всё равно что постоянно выбрасывать испорченные продукты из неисправного холодильника вместо того, чтобы его починить. Исследователи хотят воздействовать на сами процессы, из-за нарушения которых в мозге накапливаются вредные вещества.

В ходе первой фазы клинических испытаний учёные не только зафиксировали улучшение когнитивных функций у четырёх пациентов из пяти, но и обнаружили статистически значимые изменения биологических маркеров заболевания за 52 недели наблюдения.

Однако главной задачей этого этапа была оценка безопасности лечения. Столь небольшое число участников не позволяет сделать достоверные выводы об эффективности терапии.

Во второй фазе испытаний примут участие уже 115 человек, а результаты лечения будут сравнивать с эффектом плацебо. Учёные намерены подробнее изучить изменения когнитивных функций, работы мозга и скоплений токсичных белков.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США присвоило разработке статус ускоренного рассмотрения, который позволит ускорить процесс разработки и оценки терапии.

Следующий этап испытаний может начаться уже в декабре, однако получения убедительных результатов, вероятно, придётся ждать несколько лет.

Краткое описание результатов первой фазы исследования опубликовано в научном журнале Alzheimer’s & Dementia.