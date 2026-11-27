Выявлена новая генетическая причина тяжелого течения скелетных дисплазий, связанных с геном SLC26A2

Специалисты Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова (МГНЦ) совместно со специалистами из НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера провели масштабное исследование редкой группы скелетных дисплазий, к которой приводят патогенные варианты в гене SLC26A2. В исследовании, результаты которого опубликованы в международном журнале «Genetics in Medicine, an official journal of the American College of Medical Genetics and Genomics» (ACMG), проанализированы клинические, рентгенологические и генетические данные 115 пациентов. На сегодняшний день это крупнейшая когорта из представленных в научной литературе, охватывающая широкий спектр форм SLC26A2-ассоциированных скелетных дисплазий.

Работа стала результатом многолетнего сотрудничества большого междисциплинарного коллектива, объединившего врачей-генетиков, ортопедов-травматологов, специалистов по молекулярно-генетической диагностике и функциональным исследованиям. Комплексный подход позволил не только установить генетическую причину заболевания у пациентов, но и детально исследовать взаимосвязь между генетическими вариантами, их комбинацией у конкретного пациента, а также особенностями клинических проявлений.

Ген SLC26A2 кодирует белок-транспортер, обеспечивающий поступление ионов сульфата в клетки. Сульфат необходим для формирования и поддержания нормальной структуры внеклеточного матрикса хрящевой ткани. Генетическая «поломка», нарушающая функцию белка-транспортера, приводит к развитию целого спектра SLC26A2-ассоциированных скелетных дисплазий. Тяжесть течения этой группы заболеваний варьирует от относительно мягкой множественной эпифизарной дисплазии 4 типа до тяжелой диастрофической дисплазии. Кроме того, специалисты выделяют две формы, которые в большинстве случаев приводят к летальному исходу еще в пренатальный период.

Патогенные варианты нуклеотидной последовательности в гене SLC26A2 могут по-разному влиять на функцию белка-транспортера. Некоторые приводят к ее полной утрате, соответственно, клетки не получают сульфат, и у пациента развивается тяжелая форма заболевания. Другие варианты сохраняют остаточную функцию, клетки получают сульфат лишь частично, что приводит к более мягким проявлениям болезни.

В ходе исследования специалисты МГНЦ определили функциональные характеристики 10 вариантов гена SLC26A2, пять из которых не были ранее описаны в литературе. Для этого использовались экспериментальные модели на культурах фибробластов пациентов, в частности, тесты по оценке транспорта сульфата.

Найти генетический вариант в нужном гене у пациента – это, безусловно, важно. Но также очень важно понять, что этот вариант делает с белком: полностью выключает его из работы или только частично, и какие молекулярные механизмы за этим стоят. Именно для этого и нужен функциональный анализ — сегодня это стандарт самых передовых исследований в медицинской генетике. В нашей работе мы изучили 10 вариантов гена SLC26A2, пять из которых раньше вообще не были описаны, и смогли оценить их патогенность. А главное — обнаружили комплексный аллель: два варианта на одной копии гена, которые по отдельности дают мягкие проявления, а вместе приводят к тяжелой форме болезни. Без экспериментов на клетках пациентов и моделирования белка мы бы этого не увидели, — отметил заведующий отделом функциональной геномики Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, д. б. н. Михаил Юрьевич Скоблов.

Одним из наиболее значимых открытий стало выявление ранее не описанного комплексного аллеля – сочетания двух генетических вариантов на одной копии гена SLC26A2. Исследователи обнаружили нуклеотидную замену, которая в определенной позиции в гене приводит к относительно мягким проявлениям болезни, но в сочетании с дополнительным вариантом становится причиной тяжелых проявлений. С помощью функциональных экспериментов на фибробластах пациентов и структурного моделирования белка удалось показать, что дополнительный вариант приводит к более выраженному нарушению функции белка-транспортера сульфата. Таким образом, был обнаружен новый генетический модификатор тяжести для этой группы заболеваний.

Клеточные культуры фибробластов пациентов, которые использовались для изучения функции белка при различных генетических вариантах, пополнили биоресурсную коллекцию МГНЦ. Это также стало важным результатом научной работы. Клеточные культуры могут стать основой для дальнейших исследований механизмов развития заболеваний.

Для объективной оценки тяжести клинических проявлений SLC26A2-ассоциированных скелетных дисплазий исследователи разработали новую шкалу. Она включает 30 клинических и рентгенологических критериев. Шкала позволила точнее разграничить основные нозологические формы спектра и выделить особую форму болезни, которая сочетает признаки множественной эпифизарной и диастрофической дисплазий.

Оценка клинических проявлений заболевания во многом зависит от опыта и субъективного восприятия врача. При этом даже у пациентов с одной и той же формой скелетной дисплазии выраженность симптомов и тяжесть заболевания могут существенно различаться. Еще одна проблема в том, что далеко не у всех пациентов встречаются наиболее характерные признаки, позволяющие заподозрить заболевание из группы SLC26A2-ассоциированных скелетных дисплазий. Например, так называемый «палец автостопщика», традиционно считающийся одним из отличительных проявлений диастрофической дисплазии, наблюдается не в каждом случае. Именно поэтому особенно важно использовать единый стандартизированный подход к оценке клинических проявлений. Разработанная нами шкала позволяет объективно оценивать тяжесть заболевания и точнее разграничивать различные формы SLC26A2-ассоциированных скелетных дисплазий. Кроме того, она может помочь врачам прогнозировать тяжесть течения заболевания, определять дальнейшую тактику и объём обследований, а выявленная взаимосвязь между определёнными патогенными вариантами гена SLC26A2 и выраженностью клинических проявлений открывает возможности для более точного персонализированного медико-генетического консультирования семей, — рассказала врач-генетик, научный сотрудник Научно-консультативного отдела МГНЦ Дарья Городилова.

Полученные результаты имеют значение не только для фундаментального понимания механизмов развития наследственных заболеваний, но и для практической медицинской генетики. Исследование показывает, что тяжесть клинических проявлений наследственного заболевания может зависеть не только от отдельных патогенных вариантов, но и от их сочетания и взаимодействия. Это говорит о необходимости учитывать подобные взаимодействия при анализе генетических данных и подтверждает важную роль функциональных исследований в установлении патогенности впервые выявленных изменений. Полученные данные, наряду со шкалой оценки тяжести течения заболевания, создают научную основу для более точной интерпретации генетических вариантов, совершенствования диагностических подходов и дальнейшего изучения молекулярных механизмов развития спектра SLC26A2-ассоциированных скелетных дисплазий.

Фото: МГНЦ

Источник: Минобрнауки России