В Перми испытали оптоволоконную систему сейсмического мониторинга

Специалисты Горного института ПФИЦ УрО РАН создали перспективную систему для раннего выявления сейсмических угроз. Технология ведет постоянный мониторинг состояния горных пород и способна вовремя сигнализировать о рисках.

Ключевой принцип работы системы заключается в анализе фонового сейсмического шума, по характеристикам которого ученые судят о том, как меняются свойства пород.

В отличие от традиционных методов, где для отслеживания вибраций применяют приборы, превращающие колебания грунта в электрические сигналы, в новой разработке используют оптоволоконный кабель, который одновременно служит и каналом передачи данных, и распределенным датчиком, фиксируя колебания одновременно во множестве точек по всей своей длине.

Для обработки информации исследователи разработали специальные алгоритмы, с помощью которых система автоматически вычисляет скорость распространения поверхностных сейсмических волн на разных частотах и определяет, насколько статистически значимы выявленные изменения. Ежедневно в систему поступает порядка 100 ГБ данных, но благодаря специальным графическим процессорам (GPU) весь объем обрабатывается за несколько минут.

Работу технологии проверили на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей — рядом с засыпанным провалом. После техногенной аварии 2006 года в Березниках в 2007 году на территории бывшего рудника возле фабрики технической соли провалилась часть земной поверхности. Сначала размеры воронки составляли 50 на 70 метров при глубине примерно 15 метров, а к середине февраля 2009 года выросли до 446 на 328 метров.

В ходе 230‑дневных наблюдений ученые обнаружили две зоны, где снизилась скорость распространения сейсмических волн. Такие сдвиги могут указывать на перемены в состоянии горного массива, и их требуется дополнительно изучить.

Как отмечают разработчики, внедрение этой технологии даст возможность в реальном времени следить за состоянием пород, находить участки с потенциальной угрозой и сразу же сообщать о том, что там требуется более детальное обследование.