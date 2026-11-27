Где искать грибы в болоте? Новые методы ДНК-анализа переворачивают представления ученых о сибирских болотах

Грибы — ключевые деструкторы в болотных экосистемах, которые удерживают около 30% мирового почвенного углерода. Но где именно в болоте искать грибное разнообразие? Столетие исследований концентрировалось на торфяной залежи. Сбор плодовых тел и посевы на питательные среды находили сотни видов — и на этом картина считалась завершенной.

Группа исследователей под руководством Нины Филипповой (Югорский государственный университет) применила иной подход. Вместо того чтобы изучать только то, что видно глазом или растет в чашке Петри, ученые обратились к метабаркодингу ДНК — технологии, которая считывает генетические «штрихкоды» грибов непосредственно из образцов почвы, корней, листьев и древесины. Это метод другого разрешения: он видит не только плодовые тела, но и невидимый мицелий, споры, покоящиеся формы и те виды, которые никогда не культивируются в лаборатории.

Как выглядит исследование в цифрах

На болоте «Мухрино» в Западной Сибири собрали 266 образцов из четырех субстратов: торф (от поверхности до глубины 3 м), растительный опад, древесина и микоризные корни. Секвенирование региона ITS2 на платформе Illumina MiSeq и последующий биоинформатический анализ позволили выявить более 22,7 миллионов прочтений ДНК.

Результат оказался ошеломляющим. Метабаркодинг обнаружил около девяти тысяч видов. Для сравнения: 11-летний мониторинг плодовых тел тех же участков дал всего пару сотен видов. Новая технология увеличила разрешающую способность почти в 40 раз и открыла пласт скрытого разнообразия, недоступный классическим методам.

Что именно изменилось в понимании экосистемы?

Главный вывод: доминирующий субстрат — не торф. Основным резервуаром грибного разнообразия оказался растительный опад (7 тысяч видов). При этом разные субстраты практически не пересекаются по видовому составу — каждый поддерживает уникальное сообщество.

Более того, метабаркодинг выявил сложную структуру внутри, казалось бы, однородного опада: каждое из семи изученных растений заселяют от 40 до 123 индикаторных видов грибов. Метабаркодинг показал, что микоризные корни — наименее разнообразный субстрат, но именно в нем сосредоточена самая высокая концентрация специалистов. Это логично: облигатные симбионты привязаны к корням деревьев.

Почему это важно

Торфяные болота хранят 30% мирового почвенного углерода, и грибы — главные агенты его разложения. Обнаружение того, что основное разнообразие сосредоточено не в торфе, а в растительном опаде, меняет модели углеродного цикла. Метабаркодинг не просто добавляет новые виды в список — он принципиально меняет понимание того, как устроена экосистема болота. Исследование закладывает методологический стандарт для будущих работ: только комплексный, субстрат-ориентированный подход с использованием ДНК-технологий способен раскрыть истинное биоразнообразие этих уникальных и климатически значимых экосистем.

Исследование опубликовано в журнале Metabarcoding and Metagenomics.

Поддержка: Российский научный фонд (соглашение № 5-24-20145).

Фото: Югорский государственный университет

Источник: Минобрнауки России