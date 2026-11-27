Историки раскрыли тайны «необычной торговли» между Россией и Ганзой в средние века

Перевалка соли из Нарвы в Ивангород, перепродажа «дурного сукна» и кредитные сделки в обход запретов — так выглядела русско-ганзейская торговля начала XVI века за пределами официальных уставов. Ученые Новгородского государственного университета выяснили, как этот теневой рынок, который сами купцы называли «необычной торговлей», подорвал экономику могущественной Ганзы. Работа ученых НовГУ не только дополняет историю Поздней Ганзы новыми деталями, но и показывает, как глобальные экономические изменения разрушают даже самые незыблемые средневековые институты.

Авторы исследования — профессор кафедры всемирной истории и международных отношений Гуманитарного института НовГУ Марина Борисовна Бессуднова и доцент кафедры Валентина Якунина.

Что такое «необычная торговля»?

В архивах Ливонии и ганзейских городов конца XV — начала XVI века историки обнаружили странный термин — unwonliker kopenschop, или «необычная торговля». Как поясняют исследователи НовГУ, это не просто игра слов, а название вполне конкретного явления. Оно стало антитезой старинному купеческому правилу in ene olden wonheit («согласно старинному обычаю»).

«Необычную торговлю» нельзя путать с «запрещенной», — подчеркнула Марина Борисовна Бессуднова. — Если вторая была политическим саботажем и каралась арестами товаров, то первая оставалась в рамках «дел купцов». Это было нарушение неписаных правил ради выгоды, которое вызывало лишь моральное осуждение коллег по цеху.

Почему старые правила перестали работать?

К XIV веку Ганза, объединявшая торговые города Северной Европы, столкнулась с «коммерческой революцией». Старые обычаи, веками регулировавшие обмен воском и пушниной, перестали отвечать запросам рынка.

Состав экспорта начал меняться, — отметила Валентина Якунина. — На смену традиционным мехам и воску, требовавшим огромных капиталов, пришли продовольствие, соль, металлы и ткани. Торговать ими могли не только богатейшие дома, но и средние купцы. Жесткие правила Ганзы стали для них обузой, сковывающей инициативу.

Чтобы обойти ограничения, предприниматели начали создавать прообразы современных холдингов — торговые сообщества с долевым участием (wedderleginge) и нанимать приказчиков. В круг их партнеров вошли не только ливонские немцы, но и псковичи, карельские крестьяне и ливонская знать.

От соли до «дурного сукна»

Исследователи проанализировали тысячи страниц ганзейских рецессов (протоколов съездов) и нашли десятки примеров того, что считалось «необычным». Например, это могли быть новые маршруты.

Купцы-«заморяне» начали торговать с Новгородом напрямую, в обход обязательного посредничества ливонских городов (Ревеля, Дерпта), — рассказала Марина Борисовна Бессуднова. — Особую головную боль вызывали «выборгские плавания» — прямые рейсы в обход Риги и Любека. Также «необычными» могли быть новые товары и пошлины. В 1412 году ганзейцы жаловались на «дурное и необычное сукно», в 1421-м — на «необычную дороговизну» соли из-за массовой перекупки ее дворянами, а в 1431-м протестовали против введения «новой, необычной фунтовой пошлины».

Часто торговля выходила за пределы официальных дворов. В годы русско-ливонской войны 1480–1481 годов «необычная торговля с русскими» процветала в Дерпте, Нарве и даже Выборге, где купцы обменивали соль на товары в обход всех запретов магистрата.

Купцы отказывались от «панциря привилегий» Ганзы и торговали «по своей авантюре», на свой страх и риск, — добавила Валентина Якунина. — Главным наказанием для них были не штрафы, а отсутствие защиты: в случае нападения разбойников или произвола местных властей Ганза отказывалась вести за них суд.

Конец эпохи: как государство победило обычай

К началу XVI века «необычная торговля» стала серьезной угрозой для монополии Ганзы. В протоколе собрания ливонских городов (штедтетага) 1521 года, который изучили ученые, прямо говорится о «необычном роде торговли, который с недавних пор распространяется все больше и больше». Города требовали от знати закупать соль только для собственных нужд, а не для перепродажи голландцам, и призывали вернуться к правилам «старины».

Однако остановить процесс было уже невозможно. Как показало исследование, к середине XVI века само понятие «необычной торговли» исчезает из документов. Это связано с огосударствлением экономики. Воля московского государя, о которой прямо заявил ивангородский воевода Иван Бутурлин в 1515 году – «Воля великого князя сама по себе содержит старину» – стала важнее любых купеческих обычаев.

Любек, глава Ганзы, сам стремился устранить традиционное посредничество ливонских городов и пробиться на русский рынок напрямую, — отметила Валентина Якунина. — В условиях, когда балтийской торговлей начали управлять не цеховые уставы, а директивы магистратов и государственные санкции, апелляция к «старинному обычаю» стала неуместной. Вместе с ней ушла в прошлое и «необычная торговля», уступив место более привычным нам формам — например, государственной таможенной политике и контрабанде.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда и опубликована в журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета».

Фото: НовГУ

Источник: Минобрнауки России