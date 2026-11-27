75 лет берестяным грамотам: академик Алексей Гиппиус о том, что прочитано и что еще лежит в земле

В этом году историки, археологи, филологи и лингвисты, изучающие культуру Древней Руси, отмечают юбилей знакового события: 75 лет назад на раскопках в Великом Новгороде впервые были найдены кусочки бересты с начертанными на них текстами. С тех пор было обнаружено более тысячи берестяных грамот, изучение которых позволило многое узнать о языке, быте и даже мировоззрении древних новгородцев. О прошлом и будущем изучения берестяных грамот порталу «ПОИСК» рассказал академик РАН Алексей Алексеевич Гиппиус.

— В первый день конференции «Берестяные грамоты: 75 лет открытий и изучения», проходившей в этом году в Великом Новгороде, на большом экране появилась фотография 1991 года, на которой запечатлены Валентин Лаврентьевич Янин, Андрей Анатольевич Зализняк и Вы. Эту же фотографию можно увидеть и на выставке «Я послал тебе бересту…», открывшейся в сентябре в Новгородском музее-заповеднике. Помните ли Вы, что происходило за кадром?

— На этой фотографии мы пытаемся прочесть одну из самых знаменитых берестяных грамот — № 724. Она читалась очень сложно, потому что буквы были сильно затерты. Кроме того, она написана с двух сторон берестяного листа. Текст на лицевой стороне прочитали в тот же год, когда грамоту нашли. Это послание новгородского данщика по имени Савва, который обращается «к братии и дружине» (прямо как в Слове о полку Игореве), описывая свои злоключения при сборе дани, случившиеся, видимо, где-то на отдаленной новгородской периферии. В этой истории упоминаются Захария и Андрей, которых отождествляют с новгородским посадником Захарией и Андреем Боголюбским. А на обороте есть еще приписка, которая сохранилась совсем плохо, — ее мы и читаем на этой фотографии, сделанной через год после находки. В итоге ее тоже удалось прочесть целиком. Надо сказать, что за прошедшие годы эта грамота обросла немалым количеством научной литературы: полемика о том, действительно ли в ней упомянут князь Андрей Боголюбский, насчитывает больше сотни страниц.

Слева направо: руководитель Новгородской археологической экспедиции с 1962 по 2020 год академик В.Л. Янин, академик А.А. Гиппиус (тогда еще аспирант) и академик А.А. Зализняк – авторы многотомного издания «Новгородские грамоты на бересте» и других исследований о древнерусском языке и истории. 1991 г. Изображение: С.А. Орлов

— Вы помните, как прочли свою первую берестяную грамоту?

— У каждого, кто приезжает в Новгород, чтобы изучать берестяные грамоты, есть свой номер — почти как «порядковый номер на рукаве» — это номер первой прочитанной им грамоты. Мой «порядковый номер» — 705, а у Андрея Анатольевича Зализняка был 605. Когда я, будучи аспирантом, впервые приехал в Новгород, за несколько дней до этого нашли 705-ю грамоту — это письмо от Домажира к Якову, в котором он говорит о болезни сестры. Он пишет, что до него доходят слухи, будто Яков недоволен женой — сестрой Домажира, и просит отослать ее к нему. А если сестра умрет, отправить к нему ее сына, и он им утешится. А заканчивается все грандиозной фразой: «если же не исполнишь этого, то я тебя передам святой Богородице, перед которой ты приносил клятву!» У меня сохранился список (прим. ред.: рукописная текстовая копия) этой грамоты, сделанный Зализняком и подписанный Яниным. Он имеет точную дату — 10 августа 1989 г.

В.Л. Янин с Н.Ф. Акуловой, участницей Новгородской аргеологической экспедиции, обнаружевшей первую берестяную грамоту в 1951 г. Изображение: С.Т. Бочаров, архив Е.А. Рыбиной, доктора исторических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова

— С какими проблемами и задачами имеют дело филологи, работающие с древнерусскими текстами?

— Филолог делает разные вещи в зависимости от того, с какими текстами он работает. Если мы занимаемся книжными памятниками, дошедшими до нас в нескольких списках, то наша задача — реконструировать по сохранившимся спискам историю текста и по возможности восстановить первоначальный текст, к которому они восходят. А если мы занимаемся текстами, которые не образуют традиции, а создавались сиюминутно, в единственном экземпляре, то задача — прочесть, понять, перевести и встроить текст в исторический контекст. При этом возникают проблемы на самых разных уровнях: идентификации букв, деления на слова, определения грамматических структур. На каждом из них всегда возникают развилки. Мы можем по-разному прочитать ту или иную букву, и в зависимости от этого складываются разные последовательности, которые могут по-разному делиться на слова. Мне вспоминается простенький пример. В Старой Руссе нашли короткую грамоту, где было написано «зелени добре». Когда ее нашли, мы с Андреем Анатольевичем (Зализняком — прим. ред.) оба решили, что это означает «покрась хорошенько в зеленый цвет». А старорусские археологи сказали: а мы считаем, что «зелени» здесь — существительное, которое означает «всходы». «Всходы хороши» — совершенно другой смысл! И мы должны были признать, что это очень хорошее решение. Здесь есть альтернатива, и это отдельный вопрос — что можно считать окончательным прочтением. Есть случаи, где мы вынуждены признать, что не можем прочитать текст однозначно, поскольку лишены контекста.

В.Л. Янин (слева за столом) и А.А. Зализняк (за столом справа) работают с грамотой № 727, 1991 год. Изображение: С.А. Орлов

— Насколько полно за последние 75 лет удалось реконструировать язык древних новгородцев?

— Полнота тут различна на разных уровнях. Корпус берестяных грамот уже довольно значительный, но по объему он примерно соответствует ста листам пергаментной рукописи. Что может дать такой объем? Сейчас мы достаточно хорошо представляем себе древненовгородскую морфологию. Что касается синтаксических явлений, то материала пока мало, чтобы говорить о подробном и полном описании. Постепенно заполняются отдельные клетки грамматической системы. В этом как раз и прелесть берестяных текстов: они позволяют что-то предсказывать и смотреть в будущее.

— Как изменялся древнерусский язык с XI по XV век?

— За это время значительно изменилась фонетическая система. Ранний древнерусский язык, существовавший в XI веке, не знал закрытых слогов — в этом он был похож на японский. В результате падения редуцированных гласных перестроилась вся фонетическая система, и ход этого процесса мы наблюдаем в текстах берестяных грамот, написанных в XI–XIII веках. В морфологии перестраивается система чисел: после XII века исчезает двойственное число — остается только единственное и множественное. Меняется система прошедших времен, из нее уходят аорист и имперфект (прим. ред.: глагольные формы, описывающие завершенное единичное и длящееся действие в прошлом). При этом аорист сохраняется как атрибут канцелярского языка. Причем масштабы его использования в деловых текстах XIV в. раскрылись благодаря находкам последних лет. Но это уже, безусловно, принадлежность официального языка, а не живого, разговорного. Очень существенно изменился и синтаксис. Сейчас, например, изъяснительное придаточное вводится союзом «что», а в раннем древнерусском ничего похожего не было — была совершенно другая система подчинительных союзов. Мы видим, как эта система меняется и появляются уже знакомые нам синтаксические обороты.

— Как можно реконструировать фонетику языка на основе текстов?

— Все, чем мы располагаем, – это тексты, но мы можем сопоставлять их с диалектной географией (прим. ред.: диалектная, или лингвистическая география — раздел языкознания, который изучает географическое распределение языковых явлений и составляет языковые карты). Главная проблема здесь в том, чтобы отличить условности письма от фонетически обусловленных написаний: где отражается произношение, а где — выучка писца или случайная ошибка. Это принципиальный вопрос — что считать ошибкой, а что нет. Многое из того, что считалось ошибками, оказывается языковыми явлениями. А иногда то, чему приписывалось фонетическое значение, при проверке оказывается частотной ошибкой.

— Андрей Анатольевич Зализняк считал, что древненовгородский можно классифицировать как диалект позднего праславянского языка. Какие аргументы он приводил?

— В фонетике и морфологии есть признаки, по которым северо-западный древнерусский диалект, древненовгородский в широком смысле, включая и псковский, выделяется на фоне всех остальных славянских языков. Самый яркий из таких архаизмов — отсутствие второй палатализации заднеязычных — то, что в Новгороде произносили «кѣлъ» и «хѣръ» вместо «цѣлъ» и «сѣръ». Или окончание «-е» в именительном падеже единственного числа мужского рода — во всем остальном славянском мире говориле «хлѣбъ, самъ», а в Новгороде — «хлѣбе, саме». Это очень глубокие архаизмы, и они не могли бы сохраниться, если бы древненовгородский выделился из уже сформировавшегося правосточнославянского языка. Это означает, что на северо-западе отчасти законсервировалось языковое состояние, предшествовавшее сложению комплекса черт, общих для трех восточнославянский языков — русского, украинского и белорусского. С другой стороны, есть целый ряд специфических новгородских инноваций. Сейчас сформировалось более сбалансированное представление о древненовгородском как о диалекте, для которого характерны, с одной стороны, глубокие праславянские архаизмы, а с другой — специфические инновации, возникшие уже в древнерусскую эпоху.

В.Л. Янин, А.А. Гиппиус, А.А. Зализняк, П.Г. Гайдуков, А.С. Хорошев. Изображение: С.А. Орлов

— Среди текстов, с которыми Вы работаете, есть отдельная категория — граффити, начертания на стенах храмов. Кто их писал и зачем?

— Надписи в храмах делали люди, присутствовавшие на богослужении. Человеку свойственно оставлять письменные следы своего пребывания в том или ином месте. Но следует различать два типа таких текстов: создававшиеся организованно, как форма коллективной памяти, или стихийно, как самовыражение грамотного человека, который просто пользуется возможностью что-то написать на оштукатуренной стене. К первому типу относятся, например, серии надписей о смерти тех или иных лиц, образующие своего рода помянник. А с другой стороны, на стене может быть множество автографов, рисунков, крестов — своего рода социальная сеть, в которой надписи иногда могут комментировать одна другую. Мой любимый пример — пара надписей из Георгиевского собора Юрьева монастыря. Кто-то процарапал на стене покаянное воздыхание «Ох мне грешному!». А прочитавший это добавил иронично: «Ох и будет же тебе!» (в оригинале: «Ох же тобе хощеть быти»).

Выставка «Я послал тебе бересту…». Изображение: пресс-служба Новгородского музея-заповедника

— Какая роль в работе с надписями принадлежит реконструкции?

— Очень большая, как и в работе с берестяными грамотами. Большинство тех и других дошло до нас во фрагментах, с большими или меньшими утратами. Восполнить эти утраты иногда можно с высокой надежностью, опираясь на параллели в других текстах. Но важно знать пределы, за которыми кончается объективное знание и начинается фантазия. Реконструкция имеет научный смысл только тогда, когда мы не видим для нее никакой альтернативы. Если, скажем, на сохранившемся фрагменте читаются буквы «зираб», можно быть абсолютно уверенным, что перед нами молитва «Господи, помози рабу своему». А если возможны варианты, тогда ценность такой реконструкции нулевая.

— Верите ли Вы, что нейросети смогут реконструировать тексты так же хорошо, как живой специалист?

— В принципе да, и в чем-то даже лучше. Если взять античную латинскую и греческую эпиграфику, то в этой области все зашло уже очень далеко: нейросети активно используются при чтении латинских и греческих надписей. Проблема в том, что наши корпусы — берестяных грамот и надписей — несопоставимы по объему с латинским и греческим, что в разы понижает надежность потенциальных результатов. Но работа в этом направлении уже ведется и в каком-то смысле за этим будущее, нравится нам это или нет. А пока что об этом полезно думать, работая над собственными ошибками. Взять хотя бы те же граффити на фрагментах фресок Георгиевского собора. Новгородские реставраторы продолжают подбирать фрагменты, при этом одни реконструкции подтверждаются, а другие оказываются ошибочными. И тогда нужно разобраться, чего мы не учли, какие варианты упустили. В одном случае, например, я просто забыл, что в Новгороде было «цоканье» (прим. ред.: в древненовгородском диалекте не различались звуки «ц» и «ч»). Наш интеллект устроен так, что быстро соглашается с собственными идеями и начинает им подыгрывать. Нейросеть могла бы исключить такую субъективность, не упустив ничего из возможных вариантов.

А.А. Гиппиус. Изображение: архив Е. А. Рыбиной, доктора исторических наук, профессора МГУ им. М.В. Ломоносова

— На конференции в Новгороде Вы упомянули «женские грамоты», или «женские письма». Действительно ли среди берестяных грамот выделяется особая категория женских писем и в чем их особенности?

— Женские письма действительно образуют очень яркую категорию берестяных грамот. Содержательно большинство их посвящено тем же деловым предметам, что и письма мужчин, — деньги, долги и проч. Но есть интересные особенности, хотя данных для выводов пока мало. Например, самое длинное из известных на сегодняшний день берестяных писем написано женщиной. Есть несколько женских писем, которые представляют собой относительно большие тексты со сложным синтаксисом, они демонстрируют отличное владение письменным словом. Пространное любовное письмо XI века — знаменитая грамота № 752 — заканчивается словами девушки к возлюбленному: «если будешь надо мной смеяться, то судит тебя Бог и моя худость», — то есть «я сама»; это формула используется в церковной литературе, из которой автор грамоты ее и почерпнула.

С другой стороны, мы видим в женских берестяных письмах черты архаичных форм переписки. Большинство писем начинается с формулы приветствия «поклон от X к Y» или «грамота от X к Y». На этом фоне выделяется грамота из Старой Руссы: «Иваняя молвила Фиме». Дальше следует прямая речь — то, что она сказала. За этим стоит чрезвычайно древняя традиция оформления письма как речи, которую посыльный должен передать адресату. Эта практика восходит к временам, когда никаких писем еще не было и на расстоянии передавались устные речи. Так устроены посольские речи в летописи: «Так говорит тебе князь» — и дальше прямая речь. На бересте такие формулы встретились пока только в нескольких женских письмах. Посмотрим, подтвердится ли эта закономерность новыми находками.

Выставка «Я послал тебе бересту…». Изображение: пресс-служба Новгородского музея-заповедника

— «Ивановая» — это отчество?

— Это особый способ именования женщины — по мужу. Полные формы притяжательных прилагательных — «Ивановая», «Глебовая» — обозначали жен и вдов, как у нас сейчас дочь может называться по имени отца — «Ивановна», «Глебовна». Для древнерусского периода очень такое упоминание женщины не по ее собственному имени, а по имени мужа, очень характерно. У многих женских персонажей берестяной переписки мы не знаем имен, а знаем только имена мужей и отцов. В летописи есть замечательный пример: сказано, что монастырь святой Евфимии основала «Полюжая Городьшиниця Жирошкина дщи», то есть вдова Полюда Городшинича, дочь Жирошки. Но как звали саму основательницу, мы, к сожалению, не знаем.

— За последние 75 лет в Великом Новгороде нашли и расшифровали 1249 берестяных грамот. Можно ли предположить, какую часть от общего числа они составляют?

— Найдена пока относительно малая часть. В свое время Валентин Лаврентьевич Янин делал подсчеты (прим. ред.: подсчеты были основаны на соотношении раскопанной и оставшейся площади культурного слоя в Новгороде; подробнее см. В.Л. Янин «Я послал тебе бересту…»), и у него получалось около двадцати тысяч. Но, к сожалению, в последнее время новгородский культурный слой деградирует. Как отмечают археологи, из-за прокладки разного рода коммуникаций и строительства он подсыхает и утрачивает свое замечательное свойство сохранять органические материалы. Лет тридцать назад такой проблемы еще не было. Так что появилась некоторая тревога. Но все понимают, что грамот осталось еще очень много. Значит, дело будет продолжено — в этом нет никаких сомнений!

Е.А. Рыбина на фоне ярусов мостовых на Троицком раскопе. 1983 г.. Изображение: С.А. Орлов

Беседовала Наира Ковалева

Портал «ПОИСК» благодарит за сотрудничество Новгородский музей-заповедник. Выставка «Я послал тебе бересту…» в Новгородском музее-заповеднике открыта до 1 февраля 2027 года.

Изображение на обложке: пресс-служба Новгородского музея-заповедника

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