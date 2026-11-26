Простой сорбент из целлюлозы и сверхсшитого полистирола: ученые нашли способ быстрее определять антибиотики в крови

Сотрудники химического факультета МГУ с коллегами из компании «Эфферон» и Федерального центра охраны здоровья животных предложили простой метод получения композитного сорбента. Материал на основе целлюлозы и сверхсшитого полистирола пригоден для микроэкстракции с использованием спин-колонок при определении фторхинолонов в сыворотке крови. Работа, поддержанная Российским научным фондом (грант № 25-23-20069), опубликована в высокорейтинговом журнале Talanta.

Слова «экологичность» и «эффективность» сегодня во многом определяют развитие как прикладных, так и фундаментальных научных областей. Поэтому современные тенденции в аналитической химии также во многом связаны с принципами «зелёной» и «белой» химии. Первая во главу угла ставит экологичность, а также безопасность для окружающей среды и человека, вторая добавляет к этому оценку эффективности и экономической целесообразности. Наиболее ярко и заметно это проявляется в пробоподготовке – самой долгой и трудоёмкой стадии аналитического цикла. В современных подходах ученые стремятся использовать малые количества безопасных растворителей и реагентов, возобновляемые и пригодные для повторного использования материалы, уменьшают размеры пробы и затраты времени, и в целом стремятся к росту эффективности методик. Подобным критериям отвечают микроэкстракционные методы. Они позволяют минимизировать количества сорбента или экстрагента, а также токсичных растворителей без потери точности результатов анализа.

«В нашей работе мы хотели предложить простой и достаточно экологичный подход с использованием спин-колонок, – комментирует доцент лаборатории комбинированных и гибридных методов анализа кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Вероника Толмачева. – Это небольшие пластиковые картриджи, внутри которых расположен слой сорбента. Исследуемый раствор вносят сверху, после проводят центрифугирование. Под действием центробежных сил жидкость проходит через сорбент, извлекающий аналиты. Десорбцию осуществляют в том же картридже, после удаления остатков исходного раствора и промывки. В итоге сильно сокращается время пробоподготовки, а из оборудования требуется только центрифуга. Такой подход нашёл достаточно широкое применение в биохимии в качестве удобного инструмента для выделения ДНК и РНК. Однако работ по этому варианту микротвердофазной экстракции в рамках аналитической химии сейчас практически нет. Ко всему прочему, типичный для биохимии монолитный силикагель достаточно сложно синтезировать, и он способен удерживать весьма ограниченный круг аналитов. По этой причине перед нами стояла задача разработки нового, простого в получении сорбента, пригодного для использования в спин-колонках, и адаптации подхода к аналитическим нуждам».

Авторы работы синтезировали композит на основе сверхсшитого полистирола (ССПС) и целлюлозы. Первый зарекомендовал себя как достаточно универсальный сорбент, способный выделять широкий спектр аналитов, а также как материал ограниченного доступа, что делает возможным, например, извлечение антибиотиков в присутствии белков. Целлюлозу же использовали в роли дешёвой биоразлагаемой матрицы, которая прочно удерживала частицы сорбента, не сорбировала исследуемые аналиты и обладала достаточной механической прочностью.

«Мы получали композит с помощью простой, недорогой и экологически безопасной методики, основанной на растворении целлюлозы в растворе гидроксида натрия. Полученную суспензию смешивали с ССПС и спрессовывали в листы. Затем из них уже вырезали диски, которые было легко помещать в спин-колонки, при этом их количество можно было варьировать. Продемонстрировать жизнеспособность такого подхода мы решили на примере объекта со сложной матрицей — сыворотки крови. В качестве исследуемых аналитов выбрали фторхинолоны — противомикробные вещества, широко используемые для лечения людей и животных. Их нужно определять в крови для терапевтического мониторинга», — поясняет Вероника Толмачева.

Исследователи успешно синтезировали новый композитный сорбент, получили его микрофотографии, оценили пористость, а также заряд поверхности в зависимости от кислотности среды. Метод обладает хорошей воспроизводимостью и высокой чувствительностью, а также позволяет одновременно определять 23 фторхинолона, что делает его универсальным и практичным инструментом для рутинного биоанализа. А с точки зрения показателей экоэффективности пробоподготовка хорошо согласуется с принципами «зелёной» химии.

«В дальнейшем мы планируем продолжать развивать микротвердофазные методы. Наша аспирантка Яна Кулинич в рамках своей кандидатской диссертации продолжит работу с фторхинолонами. Будем пробовать создавать подобные композиты и с другими сорбентами, а также расширять круг рассматриваемых объектов», — резюмирует Вероника Толмачева.

Автор фото: Илья Грехов. Источник: МГУ