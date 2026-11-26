Мьянма отказалась выполнять решение международного суда, признавшего ее виновной в геноциде

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его правительство не будет выполнять «неуместные» требования Международного суда ООН, который признал, что государство совершило геноцид против мусульманского меньшинства рохинджа. Это первые публичные комментарии Мин Аун Хлайна после решения суда от 19 ноября 2026 года.

«Мьянма примет меры, соответствующие ответственной стране, но не будет выполнять требования, которые считает неуместными», – заявил он на заседании 25 ноября 2026 года. Какие именно требования он считает неуместными, Мин Аун Хлайн не уточнил.

Он также назвал дело, поданное Гамбией, «односторонним обвинением» против Мьянмы и заявил, что термин «геноцид» серьёзно повредил репутации страны.

Решение стало первым за 80-летнюю историю Международного суда, когда судьи признали государство виновным в совершении геноцида. Суд установил, что силы безопасности Мьянмы систематически убивали, насиловали и уничтожали имущество гражданских лиц из числа рохинджа, их деревни систематически уничтожались.

Вердикт обязал Мьянму провести расследование событий и отдать ответственных под суд, содействовать возращению беженцев и предоставить им компенсацию, предоставить гарантии, что преступления не повторятся. Реальных полномочий добиться этого у суда нет.