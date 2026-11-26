В Сан-Франциско прошел REK 2.1 — турнир роботов-бойцов

Турнир REK 2.1, состоявшийся 20 ноября, собрал роботов-бойцов для физических поединков перед живой аудиторией в Сан-Франциско. Организаторы мероприятия свели 4 роботов в 3 матчах. Среди участников был T-Rek ростом около 180 сантиметров с серебристым черепообразным лицом и красными глазами; его соперник Radar-72 получил шлем и коричнево-песочный камуфляж. Машины обменивались ударами и пинками, обе старались как можно быстрее подняться после падений.

В примерно 90-секундном поединке T-Rek нанес удар ногой, после которого Radar-72 не смог встать, и побежденного унесли с ринга на носилках. Также участвовали Bad Boy с фиолетовым рогатым шлемом и зелеными огнями и черный Lectile с украшениями вроде дредов. Финальный матч добавил новшество: теперь у роботов было по 3 лезвия на каждой руке. Машины фехтовали с металлическим лязгом, пытались наносить удары в прыжке и атаковать лежащего соперника.

Демонстрации показали механические возможности, нужные андроидам для быстрого перемещения, сохранения баланса и восстановления после падений. В отличие от промышленных роботов, роботов настроили на динамичные движения в непредсказуемой среде. Несмотря на помощь ИИ, роботы не решали сами, как атаковать или защищаться. Люди-операторы рядом с ареной управляли ими с помощью контроллеров, похожих на игровые, определяя движения, направления атак, защиту и моменты ударов. ИИ-системы помогали выполнять команды, сохраняя баланс и контролируя позу, но демонстрации не доказали, что машины способны самостоятельно планировать полные боевые последовательности.

По словам экспертов, такие соревнования ставят новые инженерные задачи и поднимают вопросы безопасности: роботы с лезвиями или мощными ударами ногами могут быть опасны при непредсказуемых движениях или отказе систем управления. Мероприятие высветило вопросы прочности защитных барьеров, допустимого оружия, силы атак и аварийной остановки.

Источник — Interesting engineering