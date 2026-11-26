Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1737-й день войны

Минобороны РФ 26 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сосновка, Великий Бурлук, Колодезное и Питомник. В Сумской области поражены формирования 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ободы, Вакаловщина, Жовтневое и Новопетровка.

Противник потерял до 155 военнослужащих, 6 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 1 станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Осадьковка, Василевка, Малиевка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 2 механизированных, аэромобильной бригад и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Черевковка, Высокоивановка, Василевская Пустошь и Беленькое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 11 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Калинино, Курицыно, Криницы, Новопавловка и Завидо-Кудашево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, 1 бронетранспортер, 7 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новотроицкое, Новоивановка, Новорозовка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих и 8 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ и 16 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 872 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 298885 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31782 танка и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36989 орудий полевой артиллерии и минометов, 78075 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 289100 человек (по известным именам) или около 720 тысяч (по делам о наследстве и данным Росстата).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.