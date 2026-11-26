На юге юга Китая обнаружили денисовца и неизвестную прежде группу людей: это переписывает прежние представления

В пещерах Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая палеонтологи нашли останки денисовского человека и ещё одной, прежде неизвестной группы древних людей. Находку описала газета Global Times со ссылкой на Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.

Ключевой материал — четыре человеческих зуба, поднятых в 2021 году в двух разных пещерах. Их изучили по форме и по составу белков, и пути находок разошлись.

Чьи зубы и откуда

Зубы из пещеры Лунчуань отошли денисовцам. До сих пор останки этого вида в тех краях не попадались — теперь его известный ареал дотягивается до региона Линнань на юге КНР. Напомним сам вид: впервые для науки его открыли в Денисовой пещере на Алтае, отсюда и название.

Зубы из пещеры Чуаньшань — другая популяция, отдельная. Их белковые последовательности несут варианты, типичные для поздних Homo erectus, живших около 400 тысяч лет назад. При этом форма зубов смешанная: черты прогрессивнее, чем у человека прямоходящего, и одновременно архаичнее, чем у современного человека. Возраст группы — не меньше 101 тысячи лет.

Что это меняет в картине

Результат бьёт по устоявшемуся взгляду, будто большинство архаичных людей Восточной Азии среднего плейстоцена — денисовцы. Судя по новым зубам, на юге Китая в среднем и позднем плейстоцене бок о бок жили как минимум две разные группы.

Авторы работы предлагают смотреть на юг Китая сразу с двух сторон: для древних людей он был и географическим убежищем, и «эволюционным плавильным котлом» — местом, где популяции встречались и, вероятно, обменивались генами. Открытие должно помочь разобраться в устройстве этих популяций, их региональных отличиях и возможном генетическом обмене между архаичными группами Восточной Азии.

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