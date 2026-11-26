Провалилась попытка сорвать выступление Давида Барнеа в Бундестаге

Выступление бывшего директора «Мосада» Давида Барнеа в Бундестаге 25 ноября 2026 года дважды попытались сорвать. Причиной протестов стала операция с пейджерами в Ливане в сентябре 2024 года, обезглавившая террористическую группировку «Хизбалла».

Мероприятие под названием «За кулисами Мосада» проходило в формате закрытого парламентского завтрака. Его организовала берлинская произраильская группа Nahost Friedensforum, а патроном выступил депутат от партии «Зелёных» Константин фон Ноц.

Перед началом заседания две депутатки от партии Die Linke Дезире Беккер и Тамара Мацци. Они сели у входа в зал и держали фотографии пострадавших при операции с пейджерами. Они пытались заблокировать вход. Барнеа зашёл через заднюю дверь, начало мероприятия задержали.

Внутри зала выступление прервал еврейский активист. Он кричал по-английски и на иврите: «Ты военный преступник! Остановите это безумие! Нам не нужны ни ты, ни твои военные технологии!». По данным «Гаарец», охрана повалила его на пол и вывела из здания, не арестовывая.

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) 19 ноября 2026 года подал против Барнеа уголовную жалобу в Федеральную прокуратуру Германии по подозрению в военных преступлениях и потребовал выдать ордер на его арест, заявляя, что операция с пейджерами унесла жизни не менее 37 человек, более 3400 были ранены, включая гражданских.

Сам Барнеа обвинения отверг. По словам участников завтрака, он заявил, что операция не имеет отношения к военным преступлениям, а Израиль действовал с исключительной точностью, поскольку пейджеры находились только в руках боевиков «Хизбаллы».