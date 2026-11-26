Британская еврейская организация подала заявление против запрета ХАМАСа

Британская организация Jewish Network for Palestine (JNP) подала 26 ноября заявление об отмене полного запрета ХАМАС по Закону о терроризме. JNP утверждает, что запрет ограничивает свободу слова и используется против её членов.

Тони Гринштейн, антисионистский писатель и блогер, член руководящей группы JNP, был привлечён к ответственности за публикацию, сделанную в блоге 7 октября 2023 года – в день нападения террористов на Израиль. Она была озаглавлена «Полная поддержка восстания в гетто Газы» и проводила параллель с восстанием в Варшавском гетто в 1943 году. Сторонник террора практически не упоминал ХАМАС.

В ноябре 2024 года Гринштейна обвинили по статье 12 британского Закона о терроризме. После почти трёх лет разбирательств в разных судах он был оправдан в августе 2026 года.

JNP возражает: запрет, по её мнению, теперь используется против той самой общины, а также является непропорциональным вмешательством в свободу мысли, выражения и собраний. Группа также утверждает, что ХАМАС не имеет присутствия в Великобритании и не представляет для неё конкретной угрозы.

JNP подчёркивает, что не поддерживает ХАМАС и подаёт заявление от своего имени как организация, «затронутая» запретом.