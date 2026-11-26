В Германии арестованы граждане Ирака, по поручению Ирана планировавшие взрывы синагог

Два гражданина Ирака – Мустафа Аль-Р. и Амир Дж. – арестованы в Германии по подозрению в принадлежности к проиранской террористической организации. Первого задержали в Гейдельберге, второго – в Кёльне. Одновременно прошли обыски по 17 адресам в трёх землях – Баден-Вюртемберге, Гессене и Северном Рейне – Вестфалии.

По данным федеральной прокуратуры, Мустафа Аль-Р. связан с Мохаммадом Аль-Саади, которого в США обвиняют в создании группы «Харакат Асхаб аль-Ямин аль-Исламийя» (HAYI). Группу подозревают в серии нападений на американские, израильские и еврейские учреждения в Европе с марта 2026 года.

Аль-Саади и Мустафа Аль-Р., по версии следствия, в конце 2025 года создали отдельную организацию для подготовки новых атак в Германии и Европе. Амир Дж. был её участником. Группа, как утверждается, собирала деньги и вербовала исполнителей для взрывов.

По данным прокуратуры, в конце марта 2026 года неизвестные по поручению группы в течение двух ночей подряд приезжали к синагогам в Кёльне и ещё одном европейском городе, предположительно со взрывными устройствами. Атаки по неизвестным причинам не состоялись.