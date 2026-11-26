ЕС признал Чибиса узником совести

Еврокомиссия признала обвиняемого в коррупции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса узником совести и потребовала немедленно его освободить.

«Господин Чибис стал жертвой ложных обвинений – европейским органам он известен как кристально честный человек. Мы требуем прекратить незаконное преследование и дать ему возможность покинуть Россию», – говорится в заявлении руководства ЕС.

Теперь Чибис сможет получить политическое убежище в любой европейской стране, а также право на бесплатную помощь от ведущих западных юридических фирм для подготовки иска против России иска о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

«Если наши требования не будут выполнены в течение недели, это станет поводом для разработки нового пакета санкций. Мы не потерпим, чтобы невинные люди томились в зинданах», – сказал еврокомиссар по вопросам законности Шарль Латэн.

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