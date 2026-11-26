Один на тридцать тысяч. Пациента с редчайшей аномалией сосуда вылечили без разрезов

Редкий лишний сосуд, по которому часть крови от кишечника и селезенки уходит в общий кровоток в обход печени, — такую аномалию нашли у мужчины, который с рождения наблюдался в ведущих кардиоцентрах страны из-за сложного врожденного порока сердца. В 33 года он пришел в новосибирский Центр Мешалкина с жалобами на слабость, одышку при малой нагрузке, сдавление в груди и повторяющиеся боли вверху живота. В пресс-службе центра говорят: то, что человек с этой аномалией дожил до среднего возраста без жалоб, — само по себе нетипично.

Что это за аномалия

Речь о мальформации Абернети — лишнем сосуде, который сбрасывает часть крови от желудочно-кишечного тракта мимо печени прямо в общий кровоток. Патология редкая: один случай примерно на 30 тысяч новорожденных. Раньше на нее у этого пациента внимания не обращали — исследование вскрыло ее только сейчас. Сочетание с его пороком сердца, по словам хирурга Алексея Войтова, медикам прежде не попадалось вовсе.

Первая операция: стент в затвердевшем протезе

К моменту обращения у мужчины сузился искусственный сосудистый протез — кондуит Фонтена. Внутри разрослась лишняя ткань, стенки пропитались солями кальция и затвердели. Отток венозной крови из нижней половины тела нарушился, внутренние органы получили опасную нагрузку. Врачи пошли малотравматичным путем: расширили просвет протеза стентом — сетчатым каркасом. Давление в сосудах пришло в норму, кровоток выровнялся, пациента отпустили домой.

Вторая операция: заглушка на лишний сосуд

Боли в животе вернулись. Дополнительное обследование показало: виновата мальформация Абернети и вызванное ею варикозное расширение вен в эпигастрии. Тогда провели экстренное вмешательство — закрыли патологический просвет в сосуде окклюдером, специальной заглушкой. Для центра такой опыт стал первым в его истории. Через сутки боли ушли, мужчина начал есть, а на следующий день уже бодро ходил по палате.