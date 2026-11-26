Зачем вырезали зверей у воды. Лоси на скалах — не искусство, а дорожные знаки охотников древней Скандинавии

На отвесных скалах у фьордов, рек и озер древней Скандинавии — примерно с 9000 по 4000 год до нашей эры — художники терпеливо вырезали крупных, порой в натуральную величину, лосей, северных оленей, медведей и других зверей. Смысл этих фигур долго оставался предметом споров. Новая работа в журнале World Archaeology предлагает смотреть на них не как на искусство, а как на указатели: метки там, где естественные переходы собирали животных вместе или где добычу можно было загнать в опасные пороги.

Первые изображения появились около 9000 года до нашей эры — крупные звери у воды, на отвесных скалах. Около 5000 года до нашей эры манера сменилась: фигуры стали меньше, появились сцены с людьми, изображения заговорили. Вместо того чтобы и дальше читать старые рисунки как рассказ, авторы спросили иначе: что можно вытащить из возраста животного, его пола и того, как оно поставлено относительно ландшафта.

Идею проверили на четырех древних участках в Швеции и Норвегии: Стиккет в Трёнделаге, Ландверк, Герде и Дувед в Йемтланде. Рисунки легли у естественных переходов через фьорды и реки — звери стоят у кромки воды: пьют, готовятся к переправе, идут к мощному порогу, где вода становится опасной.

Большие фигуры читались издалека, особенно с воды. Близость к воде делает их чем-то вроде дорожных знаков — для тех, кто идет на каноэ, проплывает мимо или шагает вдоль противоположного берега по реке.

Сведенные вместе данные четырех участков ведут к одному: рисунки могли метить стратегически важные охотничьи угодья — места, где лось оставался беззащитным, где его можно было загнать в сильное течение. На участке Ландверк у двух лосей вырезаны линии в основном над сердцем и легкими — возможно, отметка, куда бить одним выстрелом.

К этим выводам пришли не за столом. Томас Перссон, доцент Лундского университета, описывает ощущение так: будто стоишь в художественном музее, а не перед каменистой поверхностью в лесу. Даже знакомые по литературе изображения по-настоящему оцениваешь только в естественной среде.

Авторы прямо говорят: исключать более шаманское прочтение нельзя. Связь с анимистическими верованиями и ритуалами остается возможной — просто их подход этого не доказывает.

Отчего изображения позже ушли в повествование — загадка. В археологии ответы на «почему» редко бывают простыми, предупреждают авторы. Многие рисунки старше древнего Египта и месопотамского искусства, а понять их без внешних подсказок — без литературных источников — задача крайне трудная. Майкл Ранта, доцент Университета Линнея, замечает: сама попытка ответить может быть полезной, даже если полных ответов не получить никогда.

Четыре участка — пока только начало. Исследователи допускают, что идея с указателями потянется и в другие края.

Итоги работы ученых опубликованы в журнале World Archaeology.

Изображение: magnific.com