Патриарх Кирилл — «Воплощение пророчеств Апокалипсиса близко. Причина – ИИ»

Глава русской православной церкви патриарх Кирилл выступил на пленарном заседании XXVIII Всемирного русского народного собора. Предстоятель РПЦ коснулся и тематики искусственного интеллекта.

«Другие боятся, что, сосредоточив в своих руках управление всеми процессами жизнеобеспечения через армию роботов, искусственный интеллект может решить, что люди вообще лишнее звено в этой производственной цепи. Какая судьба тогда ждет человечество? Как никогда кажется близким воплощение пророчеств Апокалипсиса», – заявил он.

По словам патриарха, которого цитирует ТАСС, некоторые люди уже воспринимают советы ИИ как объективную истину. Он также подверг сомнению, что перспектива развития при утрате возможности самостоятельно принимать решения может пойти на пользу человечеству.

«Только на этом поле воли и нравственности человек может оказаться сильнее и удержать силу искусственного интеллекта под своим управлением. Есть ли шанс сохранить эти качества в современных условиях? Этот шанс дает только вера в Бога», – заявил религиозный деятель.

По его словам, мир безудержного потребления, неограниченных удовольствий, наслаждений и соблазнов сводит к нулю и нравственность, и волю. Он также добавил, что укрепление религиозного мировоззрения является гарантией суверенитета всего человечества, его защиты от попадания в зависимость от искусственного интеллекта.